Sekulić 'opazil', kar drugi nis(m)o: Francija je odlična

Zmaga je nujna, naši vzhodni sosedi pa v Ljubljano prihajajo po presenetljivi zmagi nad Finsko, s katero so še bolj zapletli položaj v združeni kvalifikacijski skupini L. Slovenska reprezentanca je bila v Parizu povsem nemočna. Že od uvodne minute so favorizirani Francozi vsilili svoj ritem igre, ki mu naši košarkarji niso bili kos.

Slovenske košarkarje čaka v nedeljo veliko bolj pomembna kvalifikacijska preizkušnja z Madžarsko, ko prostora za (nov) poraz ne bo več.

"Tekmo smo začeli premalo odločno, preveč smo spoštovali tekmeca, tako da je ta hitro prišel do visoke prednosti. Ko smo stopili skupaj in se držali navodil, je bila slika na parketu nekoliko boljša, vseeno pa je bila razlika v kakovosti tako velika, da pravih možnosti nismo imeli. Francija je odlična," je po četrtem kvalifikacijskem porazu v boju za svetovno prvenstvo 2027 v Katarju dejal slovenski selektor Aleksander Sekulić.

Krilni center Martin Krampelj je po tekmi izpostavil predvsem pomanjkanje fizične moči - segment košarkarske igre -, v katerem so Francozi za nekaj razredov močnejši od Slovencev.

"Prepozno smo se jim zoperstavili s telesi. Tedaj je bila razlika že previsoka za preobrat. Tekmo smo želeli narediti grdo, veliko je bilo prekrškov in prostih metov, ki pa so jih Francozi uspešno zadevali. Zdaj se moramo dobro pripraviti na naslednjo tekmo, ki je za nas ključna," se je Krampelj z mislimi že usmeril k naslednji tekmi z Madžari v nedeljo v Tivoliju.