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Košarka

Sekulić 'opazil', kar drugi nis(m)o: Francija je odlična

Pariz, 28. 08. 2026 08.21 pred 55 minutami 2 min branja 9

Avtor:
A.V.
Francija - Slovenija

Slovenska košarkarska izbrana vrsta se je iz Pariza vrnila s pričakovanim porazom (92:67). Francoska reprezentanca je bila na tekmi prvega kroga drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 v Katarju za tri razrede boljši tekmec od nebogljene čete Aleksandra Sekulića, ki se je tako podpisal še pod četrti kvalifikacijski poraz.

Slovenske košarkarje čaka v nedeljo veliko bolj pomembna kvalifikacijska preizkušnja z Madžarsko, ko prostora za (nov) poraz ne bo več.

Zmaga je nujna, naši vzhodni sosedi pa v Ljubljano prihajajo po presenetljivi zmagi nad Finsko, s katero so še bolj zapletli položaj v združeni kvalifikacijski skupini L. Slovenska reprezentanca je bila v Parizu povsem nemočna. Že od uvodne minute so favorizirani Francozi vsilili svoj ritem igre, ki mu naši košarkarji niso bili kos.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Tekmo smo začeli premalo odločno, preveč smo spoštovali tekmeca, tako da je ta hitro prišel do visoke prednosti. Ko smo stopili skupaj in se držali navodil, je bila slika na parketu nekoliko boljša, vseeno pa je bila razlika v kakovosti tako velika, da pravih možnosti nismo imeli. Francija je odlična," je po četrtem kvalifikacijskem porazu v boju za svetovno prvenstvo 2027 v Katarju dejal slovenski selektor Aleksander Sekulić

Krilni center Martin Krampelj je po tekmi izpostavil predvsem pomanjkanje fizične moči - segment košarkarske igre -, v katerem so Francozi za nekaj razredov močnejši od Slovencev. 

"Prepozno smo se jim zoperstavili s telesi. Tedaj je bila razlika že previsoka za preobrat. Tekmo smo želeli narediti grdo, veliko je bilo prekrškov in prostih metov, ki pa so jih Francozi uspešno zadevali. Zdaj se moramo dobro pripraviti na naslednjo tekmo, ki je za nas ključna," se je Krampelj z mislimi že usmeril k naslednji tekmi z Madžari v nedeljo v Tivoliju.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2027 francija slovenija aleksander sekulić

Oslabljena Slovenija vsaj za razred slabša od Francije

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KOMENTARJI9

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Alexsander6
28. 08. 2026 10.02
Kdaj se bo končala agonija s tem ne sposobnim Sekuličem. Nižje ne gre več. Sramota,ki jo dela že več let.
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0 0
Nikdar več
28. 08. 2026 09.56
Tudi Luka ne bi bil dovolj za kaj več. Morda bi bil le blažji poraz. Mislim, da mu je eleganten izgovor s hčerami prišel prav v pravem trenutku? Biti neposreden je včasih težko.
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0 0
Amor Fati
28. 08. 2026 10.00
Sploh, ce ma tvoj fotr redno sluzbo.
Odgovori
0 0
Amor Fati
28. 08. 2026 09.51
O Dzeksonu ni vec ne duha ne sluha.
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+1
1 0
Amor Fati
28. 08. 2026 09.51
Sedaj bodo premagali Madzare in bo za nekaj casa spet vse pozabljeno.
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-2
0 2
Valkidžija
28. 08. 2026 09.40
Nagnat tega Sekulića in tista dva v KZS ju, katera ga ščitita. Vemo, kdo sta ta dva.
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+3
5 2
Puško v koruzo
28. 08. 2026 09.40
Dokler bo ta kalimero trener, ne bo nič. Vprašanje je zakaj Luke ni v reprezentanci. Mislim da tudi zaradi njega, ne samo zaradi hcerk.
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+5
6 1
Castrum
28. 08. 2026 09.49
Ne samo Luka, tudi Joksimovićeva in Krofljičeva poškodbi sta vprašljivi. Pa Padjen, Smrekar.....Fantje nočejo luzerja za šefa
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+2
3 1
Castrum
28. 08. 2026 09.31
"Tekmo smo začeli premalo odločno, preveč smo spoštovali tekmeca..." pa dijopovero Sekulić!!! Pa to je tvoja naloga!! Da fante pripraviš na tekmo. Da jih naspidiraš, da jih motiviraš, nabildaš......Uf, kako mi je mučno poslušati to njegovo jamranje in stokanje nesposobneža.
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+7
8 1
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