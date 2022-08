Sekulić: Osnovna ideja je, da razširimo bazo igralcev

"Namen današnje tekme je bil, da preizkusimo vse igralce, ki so bili na voljo. Predvsem mlade, ki so novinci v članski reprezentanci. Da jih vidimo na igrišču, ko igrajo proti takšnim ekipam, na takšnem nivoju. Ker moramo vedeti, ali nam lahko pomagajo tudi naprej. In pa seveda, da postavimo neke osnove v obrambi in napadu, in vztrajamo pri tem. Vsi smo videli, da so pokazali veliko mero borbenosti, napake delajo, toda delamo jih vsi. Moramo najti način, kako te napake zmanjšati. Seveda tudi z večjo minutažo igralcev, tako v reprezentanci kot v klubih. Zelo sem zadovoljen s požrtvovalnostjo, le met nekako danes ni stekel, tako kot smo želeli," po koncu tekme pripoveduje selektor slovenske izbrane vrste Aleksander Sekulić.

V nadaljevanju beseda seveda nanese na Gorana Dragića, ki je nasmejan in dobre volje tekmo spremljal na tribuni. "Goran je danes prišel iz Amerike, toda nisva se še videla. Usedli se bomo, in povedal bo, kar ima za povedati."