Sekulić po všečni predstavi proti Ukrajini: Ponosen sem na fante

Slovenija se je v zadnji kvalifikacijski cikel podala z močno pomlajeno zasedbo. Ob kapetanu in rekorderju po številu uradnih nastopov Edo Muriću ter Gregorju Hrovatu reprezentanco tvorijo številni mladeniči. Izven dvanajsterice je tokrat sicer ostal Urban Kroflič . Je pa Mark Padjen , ki je za izbrano vrsto debitiral novembra, tekmo proti Ukrajini skupaj z Murićem in Hrovatom začel v prvi postavi. Poleg njih je selektor Aleksander Sekulić na parket na uvodu poslal še Miho Cerkvenika in Žigo Daneua .

Selektor Sekulić je priložnost ponudil vsem dvanajstim igralcem - med strelce se ni vpisal le Dan Duščak, ki je igral skoraj 15 minut, najbolj pa sta se strelsko izkazala Gregor Hrovat z 22 točkami (trojke 4:6, 7 podaj) ter Žiga Daneu, ki je ob 13 točkah (met 5:8) zbral 11 skokov. "Vedeli smo, da ima Ukrajina še nekaj teoretičnih možnosti, da se uvrsti na EP, zato smo se tekme lotili nadvse resno. Naš cilj je bil odigrati dobro obrambo. Ponosen sem na fante, ki so pokazali željo in zbranost od prve do zadnje minute. Vseskozi smo nadzorovali potek tekme in zasluženo prišli do dveh točk. Izpostavil bi najizkušenejša igralca, Gregorja Hrovata in Eda Murića, ki sta kljub temu, da smo že uvrščeni na EP, prišla in sprejela vlogo mentorjev tem mladim igralcem. To je za slovensko košarko neprecenljivo, zato se jima zahvaljujem v svojem imenu in celotne reprezentance," je po tekmi dejal selektor Aleksander Sekulić.