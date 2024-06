Sekulić po zmagi proti Litvi: Smo še daleč od tistega, kar želimo pokazati

Slovenska košarkarska reprezentanca je v pripravah na olimpijske kvalifikacije odigrala drugo tekmo in se na Telemachovem spektaklu Litvi oddolžila za poraz v nedeljo v Vilni. Pred 8500 gledalci v Stožicah je zmagala s 70:68. "Obramba je bila na zelo visokem nivoju, kar je odličen obet pred kvalifikacijami. Imamo pa še dovolj rezerv," so si enotni v slovenskem taboru. Generalka pred odhodom na olimpijske kvalifikacije v Grčijo Slovence čaka v petek, ko se bodo pomerili z Brazilijo. Takrat tudi z Luko Dončićem na parketu ...

Luka Dončić med tekmo proti Litvi. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Za Slovenijo je bila to druga pripravljalna tekma pred olimpijskimi kvalifikacijami v Pireju. Litovci so odigrali že štiri in vse tudi dobili. Zadnjo v nedeljo, ko so v Vilni z 92:86 ugnali prav Slovenijo. Selektor Aleksander Sekulić je v Stožicah računal na štirinajst košarkarjev. V civilni opravi je soigralce še spremljal Luka Dončić, ki se je ekipi pridružil v ponedeljek popoldan. Bo pa Dončić selektorju Sekuliću že na voljo na petkovi tekmi proti Braziliji. Litovci so v Ljubljano pripotovali močnejši za Domantasa Sabonisa, ki na prvi medsebojni tekmi ni igral.

Selektor Sekulić je na uvodu na parket poslal identično peterko, kot pred dnevi v Litvi. Začeli so Aleksej Nikolić, Zoran Dragić, Gregor Hrovat, Vlatko Čančar in Josh Nebo. Slovenija je po ekspresnem košu Hrovata povedla in minimalno prednost držala vse do zadnjih sekund, ko so Litovci s trojko izenačili na 15:15. Priložnost za igro je v prvih desetih minutah dobilo že deset igralcev, s petimi doseženimi točkami pa je navijače navdušil novinec Miha Cerkvenik. Aleksej Nikolić jih je dosegel šest.

Da se druga četrtina ni končala z identičnim rezultatom, je v zadnji sekundi z zabijanjem poskrbel Leon Stergar, ki je Slovence na odmor popeljal z vodstvom 32:30. Ritem slovenski igri v drugih desetih minutah je sicer dajal Klemen Prepelič, ki je dosegel devet točk. Po prihodu iz slačilnice se je Slovencem nekoliko zaustavilo v napadu, kar so Litovci znali hitro kaznovati. Dve minuti pred iztekom so povedli s 44:39, vseh sedem točk za Slovenijo pa je dosegel Josh Nebo. Pri zaostanku 39:47 je ob osebni napaki le zadel Mike Tobey in znižal na 42:47, kar je bil tudi končni izid po tretji četrtini.

V zadnji četrtini je varovancem selektorja Aleksandra Sekulića uspel preobrat. Natančneje v zadnjih dveh minutah. Nikolić je s trojko poskrbel za vodstvo 68:64, Klemen Prepelič pa je 16 sekund do konca zapečatil usodo Litovcev. Prav Prepelič je bil prvi strelec Slovenije s 15 točkami, po devet točk pa so jih dodali Aleksej Nikolić, Josh Nebo (6 skokov) in Gregor Hrovat. Edini, ki ni stopil na parket, je bil Bine Prepelič. "Pokazali smo določen napredek v primerjavi s prejšnjo tekmo v Litvi, smo pa še daleč od tistega, kar želimo pokazati. Res je, da ni bilo Dončića in da bodo nosilci igre iz tekme v tekmo bolje pripravljeni in uigrani. Dončić je danes sicer hotel igrati, se predstaviti domači publiki, vendar potem, ko je v manj kot enem letu odigral skoraj 100 tekem, ga mi potrebujemo svežega za odločilne tekme v Pireju. Bo pa nekaj minut dobil na petkovi tekmi proti Braziliji," je bil po spektaklu v Stožicah izčrpen selektor Aleksander Sekulić.

Edo Murić FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand