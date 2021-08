Sekulić: Polfinale je velika stvar za vse nas

Po zmagi v četrtfinalu nad Nemci pa je na pol v šali povedal tudi, da ima s to ekipo po vseh doseženih uspehih zelo lahko delo. "Imamo izjemnega Luko Dončića, ki pomaga ekipi, na igrišču čara, a prevzel je tudi vlogo vodje in išče rešitve v napadu. Moja služba je res zelo lahka. Dam ga na igrišče in delam le majhne prilagoditve in popravke." A pravi tekmi šele prihajata. Zdaj gre na igrah za najvišja mesta. "Polfinale je velika stvar. Ne le zame, pač pa za vso ekipo in za vso državo. To je nekaj, kar smo si res želeli. V naši igri je tudi nekaj nervoze. Prvič smo na igrah, prvič smo v polfinalu, za nas je vse tukaj novo, zato je vse še bolj čustveno."

Slovenske reprezentance v japonski metropoli ne krasijo le štiri zmage ob štirih nastopih. Selektorju Aleksandru Sekuliću je iz ekipe uspelo izvabiti borbenost in nepopustljivost, s katero se loti vsakega tekmeca. "Fantje dobesedno krvavijo na parketu. Ponosen sem, da sem del te ekipe. Vsi po vrsti gledajo le na celo moštvo in med nami ni sebičnosti," pravi 43-letni Ljubljančan.

"Vidi se, kako nas preučujejo, res se trudijo na vse načine. Vsakič se tukaj srečamo z drugačno obrambo. Druge ekipe smo prisilili, da se nam prilagajajo, in na to smo lahko ponosni. Največ govorimo o Luki Dončiću , on je superzvezdnik, a ima ob sebi izjemne soigralce. Tokrat je bil to Zoran Dragić , ki ga na igrišču odlikujeta nalezljivi srčnost in brezkompromisnost. Enostavno pa vsi garajo drug za drugega in na vsaki tekmi imamo veliko orožij, nevarnih za nasprotni koš – enkrat je to Vlatko Čančar , drugič pa Klemen Prepelič , Jaka Blažič ..."

Izkušnje nabirajo že od Beograda 2005 Prav zato so vprašanje izkušnje te ekipe v primerjavi z reprezentancami, ki se bodo v Saitama Super Areni prebile v polfinale. "Nimamo le izkušnje z evropskega prvenstva 2017, ko smo se naučili, kako igrati v polfinalu. Te izkušnje nabiramo že dolga leta – vse od prvenstev v Beogradu (2005) in Madridu (2007) ter polfinala na Poljskem leta 2009. Že v Istanbulu 2017 se je videlo, da smo se veliko naučili, in prepričan sem, da bomo znali igrati tudi v polfinalu olimpijskih iger." Seveda bo težko, priznava Sekulić, saj je bila osnovna želja le nastop na igrah, z uvrstitvijo in dosežki pa pričakovanja zdaj rastejo. V primerjavi s preteklimi nastopi pa ima Slovenija pomembno prednost zaradi kakovostne ekipe. Zdaj se druge ekipe na Slovenijo temeljito pripravljajo in prilagajajo ritmu slovenske igre, v preteklosti pa je Slovenija poudarjala odlike posameznikov v nasprotnih moštvih.

V preteklosti poudarek na obrambi, danes pa ...

In po mnenju selektorja je pomembna še ena razlika. V Sloveniji je bila v reprezentanci dolgo na prvem mestu obramba. "Tokrat pa imamo izredno razkošje v napadu. Imamo tudi obrambo, in če to sovpade ..." Manjkajo le navijači. "Vsi smo ponosni, da zastopamo Slovenijo, in mislim, da imamo tudi najboljše navijače na svetu, ki nas podpirajo na vseh prizoriščih. Škoda, da jih ni tukaj. Vem, da bi imeli neverjetno podporo s tribun, če bi bilo to možno in če ne bi bila onemogočena potovanja. Vedno so z nami, tokrat so žal ostali doma."

Čeprav Sekulić trdi, da ima lahko delo, je prav on tisti, ki povezuje reprezentante z navijači, predvsem pa igralce med sabo, kar je bržkone eden odločilnih dejavnikov pri uspehu. Kako mu to uspeva, pa je razkril izkušeni Zoran Dragić: "Vse nas izjemno dobro pozna. Še pomembnejše pa je, da ve, kaj mora storiti, da od nas dobi 100 odstotkov. Pri tem je najvažnejše to, da mi spoštujemo njega, on pa spoštuje nas."