Sekulić: Pozitivno je to, da smo kljub visoki razliko ostali enotni

Slovenska košarkarska reprezentanca je v pripravah na EuroBasket doživela nov hladen tuš. Po dveh porazih proti Nemčiji so varovanci Aleksandra Sekulića tokrat visoko klonili proti razigrani Litvi, ki je na domačih tleh slavila s 94:72. Tekma je še enkrat pokazala, kako odvisna je Slovenija od svojega prvega zvezdnika Luke Dončića, ki je dvoboj spremljal ob igrišču in bo znova zaigral v soboto proti Latviji.

Obetaven začetek, nato popoln padec

Slovenci so dvoboj odprli obetavno in po uvodnih minutah celo vodili z 2:5. A Litovci so hitro našli svoj ritem, odgovorili z delnim izidom 15:6 in prevzeli pobudo. Prva četrtina se je končala s sedmimi točkami prednosti domačih (25:18), v drugi pa je napad Slovenije povsem obstal – v prvih petih minutah je padla zgolj ena trojka, kar je gostiteljem omogočilo, da so prvič prišli do dvomestne razlike (33:21). Ob polčasu je Litva vodila že s 45:31.

V tretji četrtini se je razlika začela nevarno večati. Litovci so bili poletni, natančni ter samozavestni, Slovenci pa brez prave energije in idej. Ta del igre so domačini dobili kar s 27:12, razlika pa je ob nekaterih trenutkih narasla na +35. V zadnjem delu so Litvanci stopili s plina in Slovencem dovolili, da so razliko nekoliko omilili, a končni izid 94:72 vseeno jasno kaže na prevlado domačih. Najboljši strelec Slovenije je bil Gregor Hrovat z 18 točkami, Leon Stergar je dodal 11točk, a to ni bilo dovolj, da bi Slovenci resneje ogrozili tekmeca, ki je blestel predvsem pri metu z razdalje – Litva je trojke metala skoraj 60-odstotno.

Statistika Litva - Slovenija FOTO: Sofascore.com icon-expand

Sekulić: Premalo kvalitete v napadu in premalo odločnosti v obrambi

Po tekmi je slovenski selektor Aleksander Sekulić priznal, da so Litovci kaznovali prav vsako slovensko napako: "Znova smo igrali proti zelo kakovostnemu tekmecu, ki je kaznoval vsako našo napako v obrambi. Imel je odličen met z razdalje, trojke je metal skoraj 60 %, kar je glavni razlog za visoko razliko. Ko se taka ekipa, kot je Litva, razigra, jo je praktično nemogoče ustaviti. V napadu nam je zmanjkalo kvalitete in samozavesti, zlasti v tretji četrtini smo imeli velike težave pri doseganju košev. Pozitivno je to, da smo kljub visoki razliki ostali enotni in se trudili omiliti poraz. Do prvenstva moramo popraviti napake v obrambi in biti odločnejši v napadu."

Selektor Aleksander Sekulić FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Stergar: Lekcija za naprej