Košarka
Košarka

Sekulić: Pozitivno je to, da smo kljub visoki razliko ostali enotni

Šiauliu, 15. 08. 2025 21.57 | Posodobljeno pred dvema minutama

S.V.
Slovenska košarkarska reprezentanca je v pripravah na EuroBasket doživela nov hladen tuš. Po dveh porazih proti Nemčiji so varovanci Aleksandra Sekulića tokrat visoko klonili proti razigrani Litvi, ki je na domačih tleh slavila s 94:72. Tekma je še enkrat pokazala, kako odvisna je Slovenija od svojega prvega zvezdnika Luke Dončića, ki je dvoboj spremljal ob igrišču in bo znova zaigral v soboto proti Latviji.

Obetaven začetek, nato popoln padec

Slovenci so dvoboj odprli obetavno in po uvodnih minutah celo vodili z 2:5. A Litovci so hitro našli svoj ritem, odgovorili z delnim izidom 15:6 in prevzeli pobudo. Prva četrtina se je končala s sedmimi točkami prednosti domačih (25:18), v drugi pa je napad Slovenije povsem obstal – v prvih petih minutah je padla zgolj ena trojka, kar je gostiteljem omogočilo, da so prvič prišli do dvomestne razlike (33:21). Ob polčasu je Litva vodila že s 45:31.

V tretji četrtini se je razlika začela nevarno večati. Litovci so bili poletni, natančni ter samozavestni, Slovenci pa brez prave energije in idej. Ta del igre so domačini dobili kar s 27:12, razlika pa je ob nekaterih trenutkih narasla na +35. V zadnjem delu so Litvanci stopili s plina in Slovencem dovolili, da so razliko nekoliko omilili, a končni izid 94:72 vseeno jasno kaže na prevlado domačih.

Najboljši strelec Slovenije je bil Gregor Hrovat z 18 točkami, Leon Stergar je dodal 11točk, a to ni bilo dovolj, da bi Slovenci resneje ogrozili tekmeca, ki je blestel predvsem pri metu z razdalje – Litva je trojke metala skoraj 60-odstotno.

Statistika Litva - Slovenija
Statistika Litva - Slovenija FOTO: Sofascore.com

Sekulić: Premalo kvalitete v napadu in premalo odločnosti v obrambi

Po tekmi je slovenski selektor Aleksander Sekulić priznal, da so Litovci kaznovali prav vsako slovensko napako: "Znova smo igrali proti zelo kakovostnemu tekmecu, ki je kaznoval vsako našo napako v obrambi. Imel je odličen met z razdalje, trojke je metal skoraj 60 %, kar je glavni razlog za visoko razliko. Ko se taka ekipa, kot je Litva, razigra, jo je praktično nemogoče ustaviti. V napadu nam je zmanjkalo kvalitete in samozavesti, zlasti v tretji četrtini smo imeli velike težave pri doseganju košev. Pozitivno je to, da smo kljub visoki razliki ostali enotni in se trudili omiliti poraz. Do prvenstva moramo popraviti napake v obrambi in biti odločnejši v napadu."

Selektor Aleksander Sekulić
Selektor Aleksander Sekulić FOTO: Luka Kotnik

Stergar: Lekcija za naprej

Stergar, ki je dosegel 11 točk, je izpostavil pomen učenja iz porazov: "Tekme ne smemo gledati kot nov poraz, ampak se moramo iz nje čim več naučiti in popraviti napake, ki smo jih delali. Proti tako čvrstemu ter dobremu tekmecu moraš biti zbran vseh 40 minut in mu ne pustiti, da si že v startu priigra prednost, ki jo je zelo težko izničiti."

Slovenijo že v soboto čaka dvoboj z Latvijo v Rigi, nato pa sledi povratek domov. V Stožicah se bo 19. avgusta pomerila z Veliko Britanijo, le dva dni kasneje pa jo čaka še generalka proti Srbiji v beograjski Areni – obračun, ki bo verjetno dal precej jasnejšo sliko o trenutni pripravljenosti ekipe pred evropskim prvenstvom.

