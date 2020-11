Sekulić: Želimo in moramo dobiti obe tekmi

V Zaporožju je bilo 82:54 za ukrajinsko zasedbo, v Stožicah pa je po podaljšku 85:84 zmaga pripadla Slovencem. Če se ozremo še v nedeljo. Z Avstrijo je Slovenija igrala trikrat in trikrat zmagala. Na prvi medsebojni tekmi aktualnih kvalifikacij za EuroBasket 2022 februarja letos je bilo 85:78. "Dosedanji del priprav in treningi so potekali po načrtih. Pri igralcih se vidita velika želja ter motivacija in po videnem sem lahko zadovoljen. Želimo in moramo dobiti obe tekmi. Šli bomo korak za korakom. Naše misli so trenutno usmerjene proti Ukrajini, šele nato se bomo posvetili Avstrijcem. Ukrajina ima izkušeno zasedbo, z novim trenerjem pa igra nekoliko drugače kot v preteklosti. Nevarna je predvsem njena centrska linija in verjetno bodo to skušali izkoristiti. Naša naloga bo, da razbijemo povezavo med njihovimi zunanjimi igralci in centri, kakšen centimeter primanjkljaja v višini pa moramo nadomestiti z agresivno obrambo in veliko mero borbenosti,"je bil za uradno spletno stran KZS izčrpen selektor moške članske reprezentanceAleksander Sekulić.