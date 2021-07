Sekulić pred obračunom z Argentinci: Naša prednost je kolektivna igra

Sekulić opozarja predvsem na oba zvezdnika v argentinski vrsti Facunda Campazza , ki je soigralec Vlatka Čančarja pri Denver Nuggets v ligi NBA, in izkušenega Luisa Scolo . "To sta ključna igralca, ki pa imata pomoč kar nekaj dobrih soigralcev iz Evrolige in lige NBA. Ekipa je zelo kakovostna, dodatno pa jo krasi južnoameriški temperament." Da so nevarni vsakomur, so Argentinci dokazovali prav na vseh zadnjih turnirjih, kar priča tudi o dobri pripravi na tekmo. Bržkone so se odlično pripravili tudi na prvega slovenskega zvezdnika Luko Dončića , ki ga bo po oceni strokovnega vodstva slovenske reprezentance verjetno kril Gabriel Deck (Oklahoma City Thunder).

Slovenski prvi nasprotniki na olimpijskem košarkarskem turnirju bodo svetovni podprvaki Argentinci. "Igramo z Argentino, ki je finalist zadnjega svetovnega prvenstva, osvojila je zlato, srebro in bron na olimpijskih igrah. Imajo izkušnje in kvaliteto ter vedo, kako igrati takšne tekme. Mi se je bomo morali lotiti zelo pametno, skušati bomo izkoristiti naše prednosti in njihove slabosti," pred pomembno tekmo napoveduje slovenski selektor Aleksander Sekulić , ki mu je kot prvemu uspelo popeljati slovensko reprezentanco na olimpijski turnir.

Selektor slovenskih košarkarjev Aleksander Sekulić se zaveda zahtevnosti skupine C, v kateri se bodo njegovi varovanci pomerili z reprezentancami Argentine, Japonske in Španije.

S kolektivno igro do uspeha

Slovenska prednost, ki jo v zadnjem obdobju kažejo košarkarji, pa je ob superzvezdniku Dončiću predvsem kolektivna igra in uspehi, ki pri igralcih dvigajo samozavest. "Igralci se zavedajo, kdo je kreator naše igre in če žoga zaokroži na način kot doslej, in če ponovimo kolektivno, odgovorno in požrtvovalno igro v obrambi, ki smo jo kazali do zdaj, lahko pridemo do uspeha," meni slovenski selektor.

Sekulić ni mogel niti mimo zadnje odlične okrepitve v slovenski vrsti Mika Tobeyja, košarkarja Valencie, ki se je izkazal kot prvovrstna izbira vodstva zveze. "Res smo imeli srečo pri izbiri. Dokazal je, da je velik igralec v vzponu, izjemno pa se je vklopil tudi v naš način igre in se ujel z Luko." To sta Dončić in Tobey pokazala na kvalifikacijskem turnirju v Litvi, kjer so si Slovenci priigrali premierni nastop na OI.