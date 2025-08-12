Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGP KošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Košarka

Sekulić priznava, da Dončić še ni pravi, favorita pa vidi v Srbiji

Beograd, 12. 08. 2025 17.19 | Posodobljeno pred 2 urama

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
Avtor
Ž.Ž.
Komentarji
8

Selektor slovenske košarkarske reprezentance Aleksandar Sekulić je pred evropskim prvenstvom na pripravljalnih tekmah proti Nemcem že dobil nekaj odgovorov o stanju svojih varovancev. V pogovoru za srbski športni portal Meridian Sport je priznal, da se odsotnost Vlatka Čančarja in Josha Neba še kako pozna, vendar verjame, da bodo mladi reprezentantje dobro izkoristili priložnost za dokazovanje, pri čemer jim bo pomagal tudi Luka Dončić.

Trener slovenske reprezentance Aleksander Sekulić
Trener slovenske reprezentance Aleksander Sekulić FOTO: Aljoša Kravanja

Četudi so obe pripravljalni tekmi z Nemci naši fantje izgubili, selektor Aleksandar Sekulić predstave svojih varovancev ocenjuje kot pozitivne. "V reprezentanci smo zadovoljni s pripravami, predvsem z odnosom in motivacijo igralcev," je začel komentirati za srbski Meridian Sport.

Preberi še Slovenski košarkarji nadaljujejo s pripravami, konec tedna z Litvo in Latvijo

"Malo manj zadovoljni pa smo z dejstvom, da nekateri reprezentantje niso mogli priti igrati, govorim o Vlatku Čančarju in Joshu Nebu, ki jima klub ni dovolil igrati za Slovenijo, čeprav sta imela veliko željo, da bi prišla. Po eni strani je to velik udarec, po drugi strani pa moramo to izkoristiti in dati priložnost mlajšim igralcem," se selektor Slovenije v intervjuju za srbski športni portal ni obotavljal izpostaviti tudi pereče teme, da ne morejo računati na Čančarja in Neba.

Preberi še Igra v Mannheimu vliva upanje, časa za odpravo napak še dovolj

Sekulić ne skriva, da je njuna odsotnost močno spremenila načrte reprezentance."Dobili smo se 23. julija, Čančar pa me je dva dni prej obvestil, da ne more priti, ker so v klubu rekli, da ni opravil zdravniškega pregleda. Z njim sem se pogovarjal mesec dni prej in bil je zelo motiviran, željan igranja za reprezentanco."  

Podobno je bilo tudi z Nebom, ki je po številnih poškodbah v lanski sezoni dobro okreval in v reprezentanci so dobili zagotovilo, da je zdrav in pripravljen, toda v klubu mu niso dovolili nastopati z reprezentančnim dresom.

Preberi še Olimpia odgovorila Dončiću: Neba in Čančarja ne bo, ker skrbimo za njuno zdravje

Slovenska reprezentanca se tako na evropsko prvenstvo podaja močno oslabljena. "Ko izgubiš igralce, ki so v NBA ali Evroligi, je to za nas zelo pomemben dejavnik. Imamo omejeno število košarkarjev, in ko nam manjkajo tisti, ki nastopajo na največjem odru, to boli. Ampak ekipi sem povedal, da moramo to izkoristiti za še večjo motivacijo," priznava Sekulić.

Četudi s trenutno zasedbo slovenska reprezentanca ne sodi v najožji krog favoritov, bo na Eurobasketu zagotovo v središču pozornosti zaradi svojega prvega zvezdnika Luke Dončića

Luka Dončić
Luka Dončić FOTO: Aljoša Kravanja

"Zame sta Dončić in Nikola Jokić najboljša na svetu. Vsi imamo velike ambicije, še posebej navijači in ljudje okoli reprezentance. Vsi prihajamo sem, da damo svoj maksimum in poskušamo presenetiti, igrati nad svojimi pričakovanji, kar je veliko lažje, ko imaš v ekipi igralca, kot je Luka, ki vse okoli sebe naredi boljše," se selektor nadeja, da bodo lahko ob zvezdniku Lakersov na parketu zablesteli tudi fantje, ki do zdaj niso dobili še veliko priložnosti.

Mladi talenti pa so že začeli kazati svoj potencial, in to ne le na pripravljalnih tekmah proti Nemcem. Nenazadnje je slovenska reprezentanca do 19 let na nedavnem svetovnem mladinskem prvenstvu osvojila bronasto medaljo, obetavne predstave pa so mladi slovenski košarkarji prikazali tudi na evropskem prvenstvu do 18 let. Nadarjenih fantov ne manjka, opaža tudi Sekulić.

Slovenska košarkarska reprezentanca
Slovenska košarkarska reprezentanca FOTO: Aljoša Kravanja

"Zdaj je na klubih, da fantom dajo priložnost, da pokažejo svoj talent in se razvijejo. Reprezentanca je tu le zato, da pobere tisto, kar je v klubih dragoceno, in da jim poskuša pomagati priti na veliki oder, da jih klubi prepoznajo, da dvignejo kakovost in nato pomagajo v članski reprezentanci. Res imamo dobre fante."

Še neizkušenim košarkarjem pa je lahko v veliko pomoč pri nadaljnjem razvoju tudi Dončić, ki ga marsikdo izmed njih dojema kot velikega vzornika. "Trenirajo z njim, igrajo z njim in s tem napredujejo. Vidijo, kako trenirati, kakšna je kakovost, kakšna je odgovornost. Nenehno se pogovarjamo o pravicah igralcev, a tudi oni morajo sprejeti odgovornost – v obrambi, napadu in na klopi."

Luka Dončić
Luka Dončić FOTO: Aljoša Kravanja

Še zlasti v zgled jim je lahko Dončićeva zvestoba reprezentanci in tudi trdo delo, ki ga je vlagal med poletjem, da je prišel do odlične fizične pripravljenosti.

 "Luka je spremenil svoj način dela, in ali bo bolj pripravljen ali ne, bomo videli. Zdaj ne more biti na vrhuncu, šele začel je trenirati košarko. Še ni pravi Dončić, in vsi vemo, kako je to videti na igrišču. Najpomembneje je, da je Luka zelo motiviran, da je prišel narediti nekaj lepega z reprezentanco in da bo potem pripravljen na vstop v novo sezono," pravi Sekulić.

Slovenija - Nemčija
Slovenija - Nemčija FOTO: Aljoša Kravanja

Kot največjega favorita na prihajajočem evropskem prvenstvu pa vidi Srbijo. Njen igralski kader je označil za "impozantnega", občuduje pa tudi srbskega trenerja Svetislava Pešića.

"Srbija ima vse, kar je potrebno, da osvoji zlato, zato so številka ena. Toda favoriti ne zmagajo vedno. Tudi druge ekipe so zelo dobre. Morda ne kot Srbija na papirju, ampak Francozi so vedno zraven, moč Nemcev smo zdaj občutili na pripravah. Tu so tudi Grki, Španci vedno čutijo, da je nekaj narobe, in potem napadajo iz sence, Italijani so zelo, zelo močni, Latvija ima izjemno generacijo s Kristapsom Porzingisom, Litva je vedno neprijetna ..."  o favoritih še razmišlja Sekulić.

košarka eurobasket slovenija aleksander sekulić luka dončić
Naslednji članek

Jokićev nekdanji soigralec: 'Moj brat je odvisen od iger na srečo, jaz imam rad ženske'

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Perovskia
12. 08. 2025 19.20
Te 2 na sliki se naj skineta iz dobrih plač rezultat pa pod krinko pa ne zaradi igralcev
ODGOVORI
0 0
TEHNOVED
12. 08. 2025 19.18
+1
seveda je favorit Srbija če tako reče Srbijanc
ODGOVORI
1 0
ianjulia
12. 08. 2025 18.44
+0
Mislim, da Sekulič ni pravi strateg, če igra samo na Luko!
ODGOVORI
1 1
Amor Fati
12. 08. 2025 18.42
Luka je Luka. Ko gre not ima met 60%, ko ne gre not pa komaj 30% 😂 Glede njegove obrambe pa tak en tak vsi vemo koliko je ura, in torej sploh nima smisla izgubljat besed 😂
ODGOVORI
0 0
bandit1
12. 08. 2025 18.39
A ta dva avstralopitka še vedno vodita EU košarkaše?
ODGOVORI
0 0
Anion6anion
12. 08. 2025 18.37
+1
Lahko bi Sekulić raje povedal da sam ni pravi za selektorja.
ODGOVORI
2 1
RUBEŽ
12. 08. 2025 17.49
+2
Tudi Sekulić nikoli ni bil, ni in ne bo nikoli pripravljen.
ODGOVORI
3 1
Pa kaj
12. 08. 2025 17.44
-1
Tudi mi priznavamo, da ti nisi tapravi..
ODGOVORI
0 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089