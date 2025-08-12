Sekulić priznava, da Dončić še ni pravi, favorita pa vidi v Srbiji

Selektor slovenske košarkarske reprezentance Aleksandar Sekulić je pred evropskim prvenstvom na pripravljalnih tekmah proti Nemcem že dobil nekaj odgovorov o stanju svojih varovancev. V pogovoru za srbski športni portal Meridian Sport je priznal, da se odsotnost Vlatka Čančarja in Josha Neba še kako pozna, vendar verjame, da bodo mladi reprezentantje dobro izkoristili priložnost za dokazovanje, pri čemer jim bo pomagal tudi Luka Dončić.

Trener slovenske reprezentance Aleksander Sekulić FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Četudi so obe pripravljalni tekmi z Nemci naši fantje izgubili, selektor Aleksandar Sekulić predstave svojih varovancev ocenjuje kot pozitivne. "V reprezentanci smo zadovoljni s pripravami, predvsem z odnosom in motivacijo igralcev," je začel komentirati za srbski Meridian Sport.

"Malo manj zadovoljni pa smo z dejstvom, da nekateri reprezentantje niso mogli priti igrati, govorim o Vlatku Čančarju in Joshu Nebu, ki jima klub ni dovolil igrati za Slovenijo, čeprav sta imela veliko željo, da bi prišla. Po eni strani je to velik udarec, po drugi strani pa moramo to izkoristiti in dati priložnost mlajšim igralcem," se selektor Slovenije v intervjuju za srbski športni portal ni obotavljal izpostaviti tudi pereče teme, da ne morejo računati na Čančarja in Neba.

Sekulić ne skriva, da je njuna odsotnost močno spremenila načrte reprezentance."Dobili smo se 23. julija, Čančar pa me je dva dni prej obvestil, da ne more priti, ker so v klubu rekli, da ni opravil zdravniškega pregleda. Z njim sem se pogovarjal mesec dni prej in bil je zelo motiviran, željan igranja za reprezentanco." Podobno je bilo tudi z Nebom, ki je po številnih poškodbah v lanski sezoni dobro okreval in v reprezentanci so dobili zagotovilo, da je zdrav in pripravljen, toda v klubu mu niso dovolili nastopati z reprezentančnim dresom.

Slovenska reprezentanca se tako na evropsko prvenstvo podaja močno oslabljena. "Ko izgubiš igralce, ki so v NBA ali Evroligi, je to za nas zelo pomemben dejavnik. Imamo omejeno število košarkarjev, in ko nam manjkajo tisti, ki nastopajo na največjem odru, to boli. Ampak ekipi sem povedal, da moramo to izkoristiti za še večjo motivacijo," priznava Sekulić. Četudi s trenutno zasedbo slovenska reprezentanca ne sodi v najožji krog favoritov, bo na Eurobasketu zagotovo v središču pozornosti zaradi svojega prvega zvezdnika Luke Dončića.

Luka Dončić FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

"Zame sta Dončić in Nikola Jokić najboljša na svetu. Vsi imamo velike ambicije, še posebej navijači in ljudje okoli reprezentance. Vsi prihajamo sem, da damo svoj maksimum in poskušamo presenetiti, igrati nad svojimi pričakovanji, kar je veliko lažje, ko imaš v ekipi igralca, kot je Luka, ki vse okoli sebe naredi boljše," se selektor nadeja, da bodo lahko ob zvezdniku Lakersov na parketu zablesteli tudi fantje, ki do zdaj niso dobili še veliko priložnosti. Mladi talenti pa so že začeli kazati svoj potencial, in to ne le na pripravljalnih tekmah proti Nemcem. Nenazadnje je slovenska reprezentanca do 19 let na nedavnem svetovnem mladinskem prvenstvu osvojila bronasto medaljo, obetavne predstave pa so mladi slovenski košarkarji prikazali tudi na evropskem prvenstvu do 18 let. Nadarjenih fantov ne manjka, opaža tudi Sekulić.

Slovenska košarkarska reprezentanca FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

"Zdaj je na klubih, da fantom dajo priložnost, da pokažejo svoj talent in se razvijejo. Reprezentanca je tu le zato, da pobere tisto, kar je v klubih dragoceno, in da jim poskuša pomagati priti na veliki oder, da jih klubi prepoznajo, da dvignejo kakovost in nato pomagajo v članski reprezentanci. Res imamo dobre fante." Še neizkušenim košarkarjem pa je lahko v veliko pomoč pri nadaljnjem razvoju tudi Dončić, ki ga marsikdo izmed njih dojema kot velikega vzornika. "Trenirajo z njim, igrajo z njim in s tem napredujejo. Vidijo, kako trenirati, kakšna je kakovost, kakšna je odgovornost. Nenehno se pogovarjamo o pravicah igralcev, a tudi oni morajo sprejeti odgovornost – v obrambi, napadu in na klopi."

Luka Dončić FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Še zlasti v zgled jim je lahko Dončićeva zvestoba reprezentanci in tudi trdo delo, ki ga je vlagal med poletjem, da je prišel do odlične fizične pripravljenosti. "Luka je spremenil svoj način dela, in ali bo bolj pripravljen ali ne, bomo videli. Zdaj ne more biti na vrhuncu, šele začel je trenirati košarko. Še ni pravi Dončić, in vsi vemo, kako je to videti na igrišču. Najpomembneje je, da je Luka zelo motiviran, da je prišel narediti nekaj lepega z reprezentanco in da bo potem pripravljen na vstop v novo sezono," pravi Sekulić.

Slovenija - Nemčija FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand