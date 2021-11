Sekulić razkril seznam igralcev za tekmi s Hrvaško in Švedsko

Na selektorjevem seznamu so Jaka Blažič (Cedevita Olimpija), Jakob Čebašek (Leuven, Belgija), Žiga Dimec (Cedevita Olimpija), Blaž Habot (Ilirija), Alen Hodžić (Cedevita Olimpija), Jan Kosi (Krka), Luka Lapronik (Krka), Miha Lapornik (Debrecen, Madžarska), Jurij Macura (Krka), Edo Murić (Cedevita Olimpija), Aleksej Nikolić (Burgos, Španija), Klemen Prepelič (Valencia, Španija), Matic Rebec (Lux Chieti Basket, Italija) in Luka Rupnik (Cedevita Olimpija).

Selektor slovenske moške reprezentance Aleksander Sekulić je ob predstavitvi seznama igralcev na katere računa za spletno stran KZS dejal: ''Verjamem, da vsi skupaj komaj čakamo, da se znova zberemo. Poleti smo spisali lepo reprezentančno zgodbo in naša želja ter nenazadnje tudi obveza je, da to zgodbo nadaljujemo tudi v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Slednje vsem skupaj predstavljajo velik izziv. Veliko časa za priprave na nasprotnika ne bomo imeli, tako da bo poudarek na nas samih. V zadnji reprezentančni akciji smo v ekipi ustvarili odlično kemijo, ki jo bomo tudi tokrat morali hitro vzpostaviti in prenesti na parket. To bo znova ključ do rezultatov, ki si jih želimo. Vemo, na čem moramo vztrajati, da bomo na igrišču delovali tako, kot si želimo.''