Sekulić si je oddahnil, več o realnem dometu bo povedal Izrael

Ko je Gregor Horvat 45 sekund pred koncem zadel trojko in slovensko prednost povišal na osem točk, si je Aleksander Sekulić lahko oddahnil. Navkljub vse prej kot prepričljivi predstavi proti Islandiji so njegovi varovanci z drugo zmago izpolnili prvotni cilj letošnjega Eurobasketa – uvrstitev v izločilne boje. Klima v slovenskem taboru je po dveh zaporednih zmagah bolj pozitivna, a jasno je, da bi uvrstitev med 16 najboljših morala predstavljati higienski minimum in ne razloga za zadovoljstvo.

Po izenačenem prvem polčasu je Luka Dončić v drugem poskrbel, da je Slovenija nekoliko lažje zadihala, si priigrala dvomestno prednost in v končnici preživela nalet razigranih ostrostrelcev z Islandije (87:79). "Vedeli smo, kaj nas čaka. Ekipa, ki igra s srcem in voljo. Igrajo neznačilno, a bili smo pripravljeni, predvsem obrambno, kar se je poznalo predvsem v tretji četrtini," je predstavo svojih varovancev uvodoma pohvalil selektor. Slovenija je v tretji četrtini tekmecu dopustila vsega 11 točk, tako da niti 33 prejetih v zadnjem delu igre ni bilo usodnih. "Med polčasom sem igralcem rekel, naj še naprej mečejo trojke, saj jih bomo prej ali slej zadeli. V zadnji četrtini so noro zadevali, a pomembno je bilo, da smo ostali mirni in zbrani. Končali smo tako, kot smo si želeli. Velike čestitke Islandiji, navdušili so me. Igrali so najboljšo tekmo na turnirju doslej. Mislim, da jih še nihče ni nadigral, tudi mi jih nismo. Preprosto ne odnehajo, kar je bil za nas velik izziv," je na novinarski konferenci nadaljeval Aleksander Sekulić.

Luka Dončić proti Islandiji FOTO: Sofascore.com icon-expand

'Pokazali smo, kako močni smo kot ekipa'

Dončić je v napadu znova vlekel slovenski voz. Ključni sta bili zaporedni trojki na začetku tretje četrtine, ko se je Slovenija prvič na tekmi uspela oddaljiti. Prvi zvezdnik naše reprezentance je tokrat igral 32 minut. Že v prvi četrtini je dobil tri osebne napake, zaradi česar ga je Sekulić v nadaljevanju nekoliko več držal na klopi. "Luka je naš najboljši košarkar, brez dvoma. Brez njega smo slabša ekipa. Ne le zaradi točk, temveč zaradi tega, ker pomaga ostalim. Zato sem vesel odziva fantov na Dončićeve težave. Pokazali smo, kako močni smo kot ekipa. To je čar kolektivnega športa," je doprinos ostalih pohvalil selektor.

S 17 točkami se je izkazal Aleksej Nikolić, devet jih je dodal Rok Radović, ki je prav tako kot Gregor Horvat zadel dve trojki. Da ogromno košarkarjev opravlja delo, ki se v statistiki sploh ne vidi, pa je izpostavil Sekulić: "Ne samo Rok Radović, tudi Aleksej Nikolić, ki je v obrambi res vršil pritisk, včasih še bolj, kot bi si želeli, ker ga potem potrebujemo tudi v napadu. Rok pa je v ekipo prinesel energijo in obrambne elemente, ki so prepotrebni za to, da smo lahko boljši tudi kot ekipa. A ne bi rad izpostavljal samo njiju dveh, temveč tudi druge. Mislim, da je pravilno, da se izpostavlja borbenost pri igralcih, ki se jih manj vidi, ker so gonilna sila naših nosilcev."

Slovenija bi v primeru zmage nad Izraelom najverjetneje zasedla tretje mesto v skupini D.

Slovenska izbrana vrsta je v Katovice pripotovala s katastrofalno popotnico predstav na prijateljskih tekmah, ko je dobila le eno in na generalki doživela pravi debakel proti Srbiji. Po uvodnih porazih s Poljsko in Francijo so bili kritiki še glasnejši, a se zdi, da se vzdušje okoli reprezentance počasi le dviguje. Več o realnem dometu trenutne zasedbe pa bo povedal četrtkov obračun z Izraelom, v katerem si bo Slovenija skušala priigrati čim boljše izhodišče pred potjo v latvijsko Rigo, kjer jo čakajo izločilni boji.