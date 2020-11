Sekulić širi optimizem pred stoženskim mehurčkom: Večina reprezentantov je v dobri formi

V Austria Trend hotelu in stoženski dvorani je poskrbljeno za vsako najmanjšo podrobnost, tako da so igralci ter ostali člani reprezentančnega štaba lahko povsem osredotočeni na prihajajoča dvoboja v drugem ciklu kvalifikacij za EuroBasket 2022. Sicer pa se v Ljubljani počasi zbirajo tudi ostale reprezentance. Ukrajinci in Avstrijci so popoldan prav tako že preizkusili parket in koše v lično pripravljenih Stožicah, medtem ko Madžare po ponedeljkovem večernem prihodu v Ljubljano, prvi trening čaka v torek. Torek pa bo tudi sicer pomemben dan v novi realnosti športnih tekmovanj, saj slovensko delegacijo v mehurčku čaka testiranje na COVID-19. ponedeljek je bil, kot piše na uradni spletni strani KZS, namenjen tudi za uvodne pogovore z mediji. Kot selektor se je javnosti prvič predstavil Aleksander Sekulić , ki ima sicer s slovensko člansko reprezentanco zelo dolg staž. Že leta 2006 leta je postal članski pomočnik selektorja Alešu Pipanu , kasneje asistiral še Božidarju Maljkoviću , na poti do naslova evropskih prvakov Igorju Kokoškovu ter nazadnje Radovanu Trifunoviću .

"Biti del reprezentančne zgodbe je zame vedno velika čast. Zdaj sem v drugačni vlogi, ki prinaša bistveno več odgovornosti. Vedno poudarjam, da Slovenija glede na majhnost in prisotnost v vrhunskem športu kaže, da ima veliko srce. Rad bi, da igramo na tak način in svojo srčnost prikazujemo z bojevito igro in veliko željo. Glede na omejen čas, ki ga imamo za pripravo, bi ravno to lahko bila naša prednost. Večina reprezentantov je v dobri formi. Predvsem želimo igrati čim bolj čvrsto in agresivno v obrambi, s čimer bi nasprotnike prisilili v napake in prišli do ukradenih žog ter posledično do košev iz protinapadov. Takšna je moja ideja. Vsi skupaj se moramo zavedati, da imamo veliko odgovornost, saj predstavljamo Slovenijo. Smo aktualni evropski prvaki in moramo pokazati, da se v Sloveniji še vedno igra dobra košarka,"je v spletnem druženju s predstavniki medijev med drugim izpostavil Sekulić.