Sekulić: Slovenija ima veliko talenta, ki ga mora prikazati na igrišču

Slovenska košarkarska reprezentanca se bo v Areni Scandinavium v 2. krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo ob 19. uri pomerila s Švedsko. V slovenskem taboru so po presenetljivem porazu z Estonijo trdno odločeni, da v Göteborgu vknjižijo prvo zmago.

Slovenska reprezentanca je na Švedsko pripotovala brez Gregorja Hrovata, ki se je zaradi klubskih obveznosti moral vrniti v Francijo. Se je pa v poln proces vrnil Rok Radović, ki je bil zaradi bolezni izven pogona na začetku priprav ter bil tako primoran izpustiti tekmo z Estonijo. V slovenskem taboru so podrobno analizirali petkov poraz 93:94 z Estonijo. Zavedajo se pomembnosti prihajajočega dvoboja in so trdno odločeni, da v Göteborgu vknjižijo prvo zmago.

Tudi reprezentanca Švedske je bila v prvem krogu kvalifikacij poražena. Na gostovanju na Češkem je po dokaj izenačenem prvem polčasu na koncu izgubila z 80:97. Prvo ime ekipe je bil po pričakovanjih Ludde Hakanson, ki je v slabih 34 minutah igre 15 točkam in šestim skokom dodal kar 15 podaj. Slovenija je doslej dobila vse štiri medsebojne dvoboje s Švedsko. Reprezentanci sta nazadnje moči merili prav v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo - pred štirimi leti je bilo v Kopru 85:74 v korist Slovenije, na povratni tekmi na Švedskem pa so Slovenci zmagali s 84:81.

Aleksander Sekulić FOTO: Profimedia icon-expand

''Švedska je sestavljena dokaj podobno kot v prejšnjih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Gre za zelo kakovostno zasedbo, v kateri prednjači predvsem branilski dvojec Ludde Hakanson in Tobias Borg. Z odlično organizacijo in metom z razdalje dajeta ton in potrebno dimenzijo švedski igri. Dobro jima sledijo tudi soigralci, pod košem je še posebej spreten Denzel Andersson. Vsekakor gre za ekipo, ki je zelo nevarna pri metu z razdalje, hkrati pa odlično skače v napadu. Pri teh situacijah bomo morali biti še posebej pazljivi," je pred tekmo dejal slovenski selektor Aleksander Sekulić. Sekulić je ob tem še dodal, da mora Slovenijo voditi čvrsta in kolektivna obramba. "Upam, da bomo tudi v napadu bolj sproščeni, odločni in samozavestni. Reprezentanca ima veliko talenta, ki pa ga mora prikazati na igrišču." S tem se zaključuje uvodni kvalifikacijski cikel. Nadaljevanje sledi konec februarja prihodnje leto, ko se bodo Slovenci dvakrat pomerili s Češko. V drugi del kvalifikacij bodo napredovale prve tri reprezentance iz vsake od osmih skupin in tvorile nove štiri skupine. Vsi rezultati iz prvega dela kvalifikacij se prenašajo.