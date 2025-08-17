Sekulić: Tudi brez Dončića lahko igramo proti vsakomur

Slovenski košarkarji še naprej ostajajo v procesu iskanja smernic, ki bi v dneh do odhoda na bližajoče se evropsko prvenstvo rezultatsko krivuljo na pripravljalnih tekmah kot tudi vzdušje v in okoli reprezentance obrnile navzgor. Za nameček se je na zadnjem prijateljskem obračunu z Latvijo v Rigi poškodoval še prvi zvezdnik naše izbrane vrste Luka Dončić.

S Košarkarske zveze Slovenije do tega trenutka še nismo prejeli inofrmacij o resnosti poškodbe prvega zvezdnika reprezentance Luke Dončića. Spomnimo, slovenski kapetan je na začetku tretje četrtine prejel močan udarec v koleno, zaradi česar je šepajoč zapustil dvorano v Rigi.

Slovenskim košarkarjem je po pravem polomu dan prej na pripravljalnem obračunu proti reprezentanci Litve na drugi tekmi v manj kot 24 urah uspela odlična uvodna četrtina (21:31). Varovanci selektorja Aleksandra Sekulića so delovali precej bolje tako v obrambi kot v napadu. A po stari dobri navadi so Slovenci že na začetku druge četrtine popustili in dovolili, da se tekmec razigra in zagospodari na parketu dvorane v Rigi. "Začetek tekme je bil sanjski. Luka Dončić je bil fantastičen, razigraval je sebe in vse naokoli. Je pa res, da je v takem ritmu proti takšni ekipi, ko je Latvija z odličnimi strelci in vsestranskim Porzingisom, težko igrati ves čas. Drugi polčas smo zelo slabo začeli. Iz slačilnice smo prišli premehki, neodločni in dovolili tekmecu, da se je razigral," je po porazu s 100:88 za uradno spletno stran Košarkarske zveze Slovenije dejal slovenski selektor.

Luka Dončić v boju z nekdanjim klubskim soigralcem iz Dallasa Kristapsom Porzingisom FOTO: KZS