Sekulić: Tudi brez Dončića lahko igramo proti vsakomur

Slovenskim košarkarjem je po pravem polomu dan prej na pripravljalnem obračunu proti reprezentanci Litve na drugi tekmi v manj kot 24 urah uspela odlična uvodna četrtina (21:31).
Varovanci selektorja Aleksandra Sekulića so delovali precej bolje tako v obrambi kot v napadu. A po stari dobri navadi so Slovenci že na začetku druge četrtine popustili in dovolili, da se tekmec razigra in zagospodari na parketu dvorane v Rigi. "Začetek tekme je bil sanjski. Luka Dončić je bil fantastičen, razigraval je sebe in vse naokoli. Je pa res, da je v takem ritmu proti takšni ekipi, ko je Latvija z odličnimi strelci in vsestranskim Porzingisom, težko igrati ves čas. Drugi polčas smo zelo slabo začeli. Iz slačilnice smo prišli premehki, neodločni in dovolili tekmecu, da se je razigral," je po porazu s 100:88 za uradno spletno stran Košarkarske zveze Slovenije dejal slovenski selektor.
"Ostali smo tudi brez Dončića, vseeno pa dobro odgovorili na vodstvo gostiteljev in jim bili vse do konca tik za petami. Če ne bi bilo tistih nekaj črnih minut na začetku drugega polčasa, se bi lahko tekma obrnila tudi v drugo smer, zagotovo pa za to niso krivi le sodniki, ki so bili milo rečeno zelo pristranski. Po koncu tekme se nam je celo Porzingis opravičil za slabo sojenje. Po vrnitvi v Slovenijo bomo morali opraviti kar nekaj zdravniških pregledov, saj smo v Rigi dobili precej udarcev. Za konec bi rad čestital še slovenski reprezentanci do 16 let, ki je danes z bronasto medaljo na EP dokazala, da imamo v Sloveniji dober podmladek," Sekulić ni pozabil pohvaliti slovenskih mladcev do 16 let, ki se z evropskega prvenstva vračajo z bronasto kolajno.
Eden od najizkušenejših članov slovenske reprezentance Gregor Hrovat verjame, da bo igra slovenske reprezentance na Eurobasketu povsem nekaj drugega. "Za nami je težka tekma proti močnemu nasprotniku, ki je imel na svoji strani polno domačo dvorano. Z njim smo se dobro kosali 36 minut, tiste štiri na začetku drugega polčasa pa so nas stale boljšega rezultata. Ponosen sem, kako smo stopili skupaj, ko je parket zapustil Luka Dončić, in dokazali, da se lahko kosamo tudi z najboljšimi. Imam pozitiven občutek pred naslednjimi tekmami," pa je povedal eden od najizkušenejših članov v slovenski reprezentanci.
