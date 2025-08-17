Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGP KošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Košarka

Sekulić: Tudi brez Dončića lahko igramo proti vsakomur

Ljubljana, 17. 08. 2025 08.00 | Posodobljeno pred 48 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.V.
Komentarji
9

Slovenski košarkarji še naprej ostajajo v procesu iskanja smernic, ki bi v dneh do odhoda na bližajoče se evropsko prvenstvo rezultatsko krivuljo na pripravljalnih tekmah kot tudi vzdušje v in okoli reprezentance obrnile navzgor. Za nameček se je na zadnjem prijateljskem obračunu z Latvijo v Rigi poškodoval še prvi zvezdnik naše izbrane vrste Luka Dončić.

S Košarkarske zveze Slovenije do tega trenutka še nismo prejeli inofrmacij o resnosti poškodbe prvega zvezdnika reprezentance Luke Dončića. Spomnimo, slovenski kapetan je na začetku tretje četrtine prejel močan udarec v koleno, zaradi česar je šepajoč zapustil dvorano v Rigi.

Slovenskim košarkarjem je po pravem polomu dan prej na pripravljalnem obračunu proti reprezentanci Litve na drugi tekmi v manj kot 24 urah uspela odlična uvodna četrtina (21:31).

Varovanci selektorja Aleksandra Sekulića so delovali precej bolje tako v obrambi kot v napadu. A po stari dobri navadi so Slovenci že na začetku druge četrtine popustili in dovolili, da se tekmec razigra in zagospodari na parketu dvorane v Rigi. "Začetek tekme je bil sanjski. Luka Dončić je bil fantastičen, razigraval je sebe in vse naokoli. Je pa res, da je v takem ritmu proti takšni ekipi, ko je Latvija z odličnimi strelci in vsestranskim Porzingisom, težko igrati ves čas. Drugi polčas smo zelo slabo začeli. Iz slačilnice smo prišli premehki, neodločni in dovolili tekmecu, da se je razigral," je po porazu s 100:88 za uradno spletno stran Košarkarske zveze Slovenije dejal slovenski selektor.

Luka Dončić v boju z nekdanjim klubskim soigralcem iz Dallasa Kristapsom Porzingisom
Luka Dončić v boju z nekdanjim klubskim soigralcem iz Dallasa Kristapsom Porzingisom FOTO: KZS

"Ostali smo tudi brez Dončića, vseeno pa dobro odgovorili na vodstvo gostiteljev in jim bili vse do konca tik za petami. Če ne bi bilo tistih nekaj črnih minut na začetku drugega polčasa, se bi lahko tekma obrnila tudi v drugo smer, zagotovo pa za to niso krivi le sodniki, ki so bili milo rečeno zelo pristranski. Po koncu tekme se nam je celo Porzingis opravičil za slabo sojenje. Po vrnitvi v Slovenijo bomo morali opraviti kar nekaj zdravniških pregledov, saj smo v Rigi dobili precej udarcev. Za konec bi rad čestital še slovenski reprezentanci do 16 let, ki je danes z bronasto medaljo na EP dokazala, da imamo v Sloveniji dober podmladek," Sekulić ni pozabil pohvaliti slovenskih mladcev do 16 let, ki se z evropskega prvenstva vračajo z bronasto kolajno.

Eden od najizkušenejših članov slovenske reprezentance Gregor Hrovat verjame, da bo igra slovenske reprezentance na Eurobasketu povsem nekaj drugega. "Za nami je težka tekma proti močnemu nasprotniku, ki je imel na svoji strani polno domačo dvorano. Z njim smo se dobro kosali 36 minut, tiste štiri na začetku drugega polčasa pa so nas stale boljšega rezultata. Ponosen sem, kako smo stopili skupaj, ko je parket zapustil Luka Dončić, in dokazali, da se lahko kosamo tudi z najboljšimi. Imam pozitiven občutek pred naslednjimi tekmami," pa je povedal eden od najizkušenejših članov v slovenski reprezentanci.

košarka slovenska reprezentanca priprave evropsko prvenstvo aleksander sekulić gregor hrovat
Naslednji članek

Za košarkarski jutri se ni bati: kadeti tretji v Evropi

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (9)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Banion
17. 08. 2025 08.49
tudi jaz lahko igram tenis, čeprav pojm animam, proti vsakomur, le za rezultat ne sprašujte. Sekulič je svoje oddelal in skrajni čas je za nekoga ki bo dejansko razumel kaj je treba. Z ali brez dončiča bomo nitro zaključili in dobra stran tega je da ne bodo zapravili gore denarja
ODGOVORI
0 0
Castrum
17. 08. 2025 08.46
+1
Totalno nesposobni Sekulić
ODGOVORI
1 0
Mekenzi
17. 08. 2025 08.44
+1
Sekulic lahko špila proti vsakemu, samo zagal nebo nikoli, samo katastrofalni rezultati, a se kdo vpraša zakaj Tobi, in ona dva tuja igralca noceta igrati za Slovenijsko reprezentanco, nobeden od vrha ker, vedo da je vse skregano. 😢🇸🇮🏀
ODGOVORI
1 0
JOSEPH HAYDN
17. 08. 2025 08.41
+4
Sale nehaj stresat neumnosti pa se še bolj smešit
ODGOVORI
4 0
Bukovlist
17. 08. 2025 08.40
+6
Seveda lahko igrajo .Samo premagati ne znorejo nobenega. Tale trener je en velik bedak..
ODGOVORI
6 0
bobiv
17. 08. 2025 08.37
+8
Tudi mi uličari lahko igramo proti vsakemu, saj izgubit res ni problem! Sekulič, spokaj! Tako diletantsko kot ti vodiš tekmo, jo lahko vsak uličar! Nasprotnik naredi rezultat 14:0, ti pa še komaj tekrat vzameš tajmavt? Nesosobnež, spokaj, danes, ne po prvenstvu!
ODGOVORI
8 0
landrick landrick
17. 08. 2025 08.31
+9
Sekulič odidi, res je že čas. Tvoje izjave so že groteskne...
ODGOVORI
9 0
Tami69
17. 08. 2025 08.27
+6
Ti Sekulič samo spokaj čimprej..
ODGOVORI
6 0
bik123
17. 08. 2025 08.21
+8
ja proti komu lahko igras ti brez doncica...kaksne govori ta sekulic, kot da je na nekih trdih drogah
ODGOVORI
8 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089