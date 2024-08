Sekulić v Rusiji izgubil službo, namesto njega je predsednik kluba izbral? Sebe

Lokomotiv Kuban je na svoji spletni strani namreč objavil novico, da je klub prekinil sodelovanje z Aleksandrom Sekulićem , ki je trener članskega moštva postal julija 2022. V sezoni 2022/23 je Lokomotiv Kuban osvojil drugo mesto v ruski ligi, lani pa je sezono zaključil na četrtem mestu. Očitno to ni bilo dovolj dobro za ambicioznega predsednika kluba Andreja Vediščeva .

"Saši se zahvaljujem za njegovo delo v Lokomotivi. Z njim smo imeli dve zanimivi sezoni. Kljub rezultatom je bil ključen del naše strategije grajenje moštva okoli ruskih igralcev. Menim, da to ni bilo izpolnjeno, tudi kemija med igralci ni bila dovolj dobra na ključnih obračunih v minuli sezoni. Zato smo se odločili prekiniti sodelovanje. V vsakem primeru sem Saši hvaležen za njegovo delo v minulih dveh sezonah, ki sta zdaj postali zgodovina in iskreno mu želim srečo in uspehe v prihodnosti," je o nekdanjem trenerju kluba dejal predsednik Vediščev.