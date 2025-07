Sekulić: Verjeti moramo v fante, ki so tukaj, kemija je dobra

Slovenska košarkarska reprezentanca je že na samem uvodu priprav na letošnji Eurobasket doživela hud udarec, ker sta nastop odpovedala Vlatko Čančar in Josh Nebo. Čančar je edini Slovenec ob Luki Dončiću, ki je v minuli sezoni igral v ligi NBA. Pred dnevi pa je podpisal pogodbo z milansko Olimpijo, ki mu je pripravila poseben program dela. In pred novo sezono se ga bo moral držati. Pred današnjim treningom v Stožicah pa je postalo jasno, da na evropskem prvenstvu ne bo niti Američana s slovenskim potnim listom. Kakšni so odzivi iz slovenskega tabora, si poglejte v priloženih videih. Vsi so si enotni, osredotočiti se je potrebno na ekipo, ki je tukaj.