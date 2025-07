Sekulić vpoklical tudi štiri bronaste košarkarje s SP

"Pred nami je novo zahtevno tekmovanje in temu primerno smo se zgodaj lotili načrtovanja priprav, tekem in seveda tudi selekcije igralcev. Na seznamu imamo 19 košarkarjev. Gre za kombinacijo mladosti in izkušenj. Dvanajsterico za EP bomo določili tik pred prvenstvom," je med drugim za spletno stran krovne zveze dejal selektor, ki je na širši seznam uvrstil četverico mladih, članov bronaste reprezentance na SP do 19 let.

To so debitant Vit Hrabar, Urban Kroflič, Mark Padjen in Žak Smrekar, so sporočili iz krovne zveze. Kitajski organizatorji so namreč gostovanje Slovencev v Šanghaju prestavili za leto dni, zato bodo Slovenci priprave začeli v sredo, 23. julija. Prvi cikel bodo opravili na Rogli, nato pa se z vmesnimi postanki do odhoda na prvenstvo pripravljali v Ljubljani.