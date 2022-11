Sekulić: Vsak, ki je prišel na igrišče, je na njem pustil srce. To je prava pot

Izbranci selektorja Sekulića so po devetih tekmah s šestimi zmagami na lestvici tretji (6-3). Pomembnejša pa je prednost pred Izraelom (3-6), ki ima tri kroge pred koncem tri zmage manj. Za Slovence, pri katerih sta v kadru le dva s septembrskega EP (Edo Murić in Žiga Samar), se z zmago v Izraelu na široko odpirajo vrata na SP, ki ga bodo gostile Indonezija, Japonska in Filipini. "To je bila za nas zelo pomembna tekma proti ekipi, ki je zelo neugodna in igra čvrsto ter trdo obrambo. Za nas je bil to v napadu velik izziv, še posebej, ker smo imeli zelo malo časa, da se pripravimo in uigramo. V prvi vrsti bi rad čestital igralcem za borbenost in požrtvovalnost. Vsak, ki je prišel na igrišče, je na njem pustil srce in pokazal, na kak način se bori za barve svoje države. To je prava pot, da se pokaže vsem, kako si izboriti mesto na svetovnem prvenstvu. Pred nami je še ena tekma v tem ciklu in dali bomo vse, da bomo uspešni še na tej," je za uradno spletno stran KZS dejal selektor Sekulić. "Odkar smo se zbrali v nedeljo in ponedeljek, smo vsi skupaj vedeli, da bo prva tekma zelo pomembna. Vedeli smo, da bomo zmagali le z veliko energije in čvrsto obrambo, saj smo igrali proti zelo dobri in neugodni ekipi Izraela," je za spletno stran KZS povedal Žiga Samar, ki je zelo dobro vodil igro Slovenije. "Vedno sem sanjal o nastopu za reprezentanco. Nisem pa vedel, da bo že prva tekma tako pomembna in da bom dobil takšno vlogo na igrišču. Vesel sem zmage. Mislim, da smo se dobro borili v obrambi, kar je bil ključ do uspeha. V napadu pa je nekako steklo, ko smo začeli zadevati in se bolje sporazumevati. Takrat je šlo vse na bolje," je bil presrečen debitant v ekipi Urban Klavžar.