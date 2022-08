Sekulić: Vsekakor še nismo tam, kjer si želimo biti na EP

Tik pred začetkom septembrskega EuroBasketa reprezentance namreč čakata še prvi dve tekmi drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo leta 2023, kamor se je uvrstilo 24 reprezentanc. Slovenska skupina C (Finska, Slovenija in Švedska) se je združila s skupino D (Nemčija, Izrael in Estonija). Vsi rezultati tekem iz prvega dela se prenašajo, vsaka reprezentanca pa bo tudi v drugem delu odigrala šest tekem, po tri na domačem igrišču in tri v gosteh. Drugi del bo na sporedu 25. in 28. avgusta 2022, 10. in 13. novembra 2022 ter 24. in 27. februarja 2023. Na svetovno prvenstvo se iz evropskega dela kvalifikacij uvrsti 12 reprezentanc - prvo-, drugo- in tretjeuvrščena ekipa iz vsake od štirih skupin drugega dela kvalifikacij (I, J, K in L). "Opravili smo s pripravljalnim delom, ki je minil izjemno hitro. Za nami je šest pripravljalnih tekem in mislim, da smo že v neki solidni formi. Vsekakor še nismo tam, kjer si želimo biti na evropskem prvenstvu, kar je nekaj povsem normalnega. Sedaj se srečujemo s specifično situacijo, saj sta pred nami dve izjemno pomembni kvalifikacijski tekmi. Običajno trenerji tik pred prvenstvom skušamo igralce tudi malo odpočiti, sedaj pa sta pred nami obračuna, na katerih bomo morali dati svoj maksimum, če želimo biti uspešni," pred začetkom uradnih tekem pravi prvi trener reprezentance Aleksander Sekulić.