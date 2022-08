Selektor Aleksander Sekulić je po prijateljski tekmi s Črno goro zožil reprezentančni seznam. Za nastop na avgustovskih kvalifikacijskih tekmah za svetovno prvenstvo in septembrski EuroBasket je ostalo še šestnajst košarkarjev, na EP jih bo nastopilo 12. Po sobotni tekmi so priprave zapustili mladi Luka Ščuka, Bine Prepelič, Saša Ciani in Robert Jurković.

Reprezentanca bo v sredo odpotovala v Carigrad, kjer jih v petek in soboto čakata novi tekmi, tekmeca bosta reprezentanci Turčije in Ukrajine. Slovenci imajo lepe spomine na dvorano Sinan Erdem, saj so se 17. septembra 2017 tam veselili naslova evropskih prvakov. "Delovna vnema, motivacija in nasploh vzdušje v reprezentanci so na zavidljivi ravni. Takšni, kot si ga vsaka ekipa lahko le želi. Tako so potekali tudi treningi v uvodnih dveh tednih in nenazadnje se je to videlo tudi na tekmah. Čeprav je priložnost dobilo večje število igralcev, predvsem mlajših, da so lahko tudi oni začutili to vzdušje pred domačim občinstvom," pravi selektor Sekulić.

"Vtisi so zelo dobri, vsi fantje so pokazali, da so v reprezentanci zasluženo. V takšnem ritmu bomo delali še naprej. Določene zadeve bomo malo stopnjevali, z Luko in Goranom lahko igro tudi malo spremenimo oziroma nakažemo, na kakšen način si želimo igrati. V sistem igre moramo vse igralce vključiti na način, da bomo iz vsakega potegnili njegov maksimum," je v izjavi KZS še dejal selektor. Dobra novica s konca prejšnjega tedna je, da bo soigralcem pomagal Goran Dragić, sicer pa ima selektor trenutno na treningih na voljo petnajsterico košarkarjev, kot zadnji se bo na skupnih treningih oziroma tekmah v Turčiji pridružil Luka Dončić.