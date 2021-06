Sekulić: Vzdušje v ekipi je fantastično

Vzdušje v reprezentančni izbrani vrsti je, kot sporočajo akterji, odlično. Dobre volje na treningih v dvorani SGTŠ Radovljica in med prostim časom v idiličnem okolju na Bledu ne manjka. Strokovni štab s selektorjem Aleksandrom Sekulićem na čelu je z opravljenim delom na treningih upravičeno zelo zadovoljen. Do petkovega odhoda v Litvo naše košarkarje čakata še dva treninga, pa tudi zaprta tekma za javnost, na kateri se bodo reprezentanti pomerili med seboj. Je pa ekipa do petka močnejša še za enega člana. Iz Dallasa je namreč pripotoval vodja fizioterapevtske službe Mavericksov, Casey Smith . " Vzdušje v ekipi je, tako kot že od samega začetka priprav, fantastično. Fantje delajo odlično, ne manjka jim ne želje ne motivacije. Vsi skupaj že pogledujemo proti prvi tekmi proti Angoli. Poudarek na treningih je seveda še naprej na naši igri, a določene zadeve že prilagajamo tekmecem. Še vedno največ časa namenjamo uigravanju ekipe, saj smo šele v nedeljo opravili prvi trening v polni zasedbi. Več časa namenjamo tudi izboljšanju ekipne igre v obrambi. Pred strokovnim štabom je v teh dneh nehvaležna naloga, saj bomo morali določiti potnike za kvalifikacijski turnir. Zaradi svojega prizadevanja si prav vsi zaslužijo mesto v ekipi, a na žalost jih lahko na turnirju igra le dvanajst, na pot v Kaunas pa bo odšla štirinajsterica košarkarjev," je za uradno spletno stran KZS dejal selektor Sekulić.

Kako na olimpijske igre v Tokio?

Štirje olimpijski kvalifikacijski turnirji bodo med 29. junijem in 4. julijem potekali v Beogradu, Kaunasu, Splitu in kanadski Victorii. Na olimpijske igre v Tokio se bodo uvrstili le zmagovalci z vsakega prizorišča. #Mojtim bo premierni nastop na olimpijskih igrah lovil v Kaunasu v konkurenci Angole, Poljske, Litve, Venezuele in Južne Koreje. Slovenija bo v Litvi nastopila v skupini B, prvo tekmo pa bo igrala 30. junija proti Angoli ob 15.30 po slovenskem času. Naslednji dan jo ob isti uri čaka obračun s Poljsko, če bo osvojila prvo ali drugo mesto v skupini, pa se bo v polfinalu srečala z najboljšima ekipama iz skupine A, Litvo, Venezuelo ali Južno Korejo.



Po odigranih tekmah v posameznih skupinah (29. in 30. junija ter 1. julija) ter prostem dnevu (2. julij) bosta 3. julija namreč na sporedu polfinalna obračuna (A1 : B2 in A2 : B1), 4. julija pa še finalni dvoboj zmagovalcev polfinala, ki bo prinesel udeleženca olimpijskih iger. V Tokio so se že uvrstili Španija, Francija, ZDA, Argentina, Avstralija, Nigerija, Iran in Japonska.