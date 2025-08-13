Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGP KošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Košarka

Sekulić vztraja: Za Dragića se je enoglasno odločil strokovni štab

Ljubljana, 13. 08. 2025 13.34 | Posodobljeno pred 26 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
S.V. , A.H.
Komentarji
36

Na seznamu slovenske košarkarske reprezentance za evropsko prvenstvo v Nemčiji ni več Zorana Dragića in Žiga Daneua. Dragićeva žena trdi, da Zoran ni bil črtan s seznama, temveč je sam zapustil reprezentanco oziroma "cirkus", kot je vse skupaj sama poimenovala. Medtem selektor Aleksander Sekulić še naprej vztraja, da je odločitev enoglasno sprejel strokovni štab.

Le nekaj tednov pred začetkom evropskega prvenstva je slovensko javnost presenetila novica, da Zoran Dragić, ki je bil v preteklosti pomemben člen slovenske reprezentance in se je vselej odzval na klic selektorja, ne bo del izbrane vrste. 

Iz Košarkarske zveze Slovenije so sporočili, da ga je selektor Aleksander Sekulić skupaj z Žigo Daneuom črtal s seznama kandidatov. Omenjena košarkarja sta že zapustila tabor Slovenije, ki jo konec tedna čakata gostujoča pripravljalna dvoboja proti Litvi in Latviji.

Slovenski selektor Aleksander Sekulić
Slovenski selektor Aleksander Sekulić FOTO: Aljoša Kravanja

To je izzvalo odmeven odziv, potem ko se je na družbenih omrežjih oglasila Dragićeva žena Svetlana, ki je z ostrimi besedami podala svojo plat zgodbe. "Kvazi selektor ni črtal Dragića, Dragić je sam zapustil ta cirkus, ki se odvija že par let! To je velika razlika," je zapisala njegova žena na Facebooku v objavi naznanitve reza.

Preberi še Dragićeva žena ostro nad selektorja in KZS: To je cirkus

Pred današnjim treningom reprezentance, ki se na EuroBasket pripravlja že brez Dragića, za katerim je solidna sezona pri španskem prvoligašu iz Bilbaa, je odgovor na zapise podal še Sekulić. "To je bila odločitev strokovnega štaba. Z Zoranom sva se usedla dan po tekmi z Nemčijo. Razložil sem mu situacijo, mu povedal razloge, odločitev štaba pa je bila enoglasna."

Ob tem je dodal: "S štabom smo se morali odločiti za reze. To je najtežji del selektorjevega posla. Nikomur ne morem zameriti odnosa na treningih. Na priprave je prišlo 17 igralcev, pet jih je vedelo, da nimajo zagarantiranega mesta. Enostavno se moramo počasi odločati za tiste igralce, ki mislimo, da ne morejo tvoriti najboljše Slovenije."

Portugalska - Slovenija
Portugalska - Slovenija FOTO: Fiba

36-letni Dragić, peti na večni lestvici po številu nastopov in sedmi med najboljšimi strelci v zgodovini slovenske reprezentance, je že pred pripravami napovedal, da bo po EuroBasketu sklenil reprezentančno pot. Njegov izostanek z letošnjega seznama kandidatov tako skoraj zagotovo pomeni konec bogate kariere v državnem dresu - na način, ki si ga vsekakor ne zasluži. 

"Zoki je sam zapustil reprezentanco, in s tem verjetno res olajšal zadevo gospodu dotičnemu (op.p. Sekuliću), ki ni vedel na kakšen način bi ga odrezal iz reprezentance," je zapisala Dragićeva in izpostavila, da se v ozadju dogajanja skriva tudi priimek Dragić. Po njenem mnenju naj bi vlogo odigralo dejstvo, da KZS ni v najboljših odnosih z njegovim starejšim bratom Goranom, zlatim kapetanom iz leta 2017, ki na svojo poslovilno tekmo ni povabil predstavnikov zveze.

Goran Dragić se je od bogate igralske kariere poslovil s spektaklom v Stožicah.
Goran Dragić se je od bogate igralske kariere poslovil s spektaklom v Stožicah. FOTO: Luka Kotnik

"Iskreno mislim, da se je Zoki znašel v tem položaju zaradi svojega priimka. Ampak to zdaj niti ni več pomembno. Mladi si zaslužijo priložnost in igranje, za dolgoletne člane pa si želim, da bi reprezentančno pot zaključili na dostojanstven način, z vsaj malo hvaležnosti s strani vodstva," je sklenila Svetlana Dragić.

košarka slovenija dragić sekulić
Naslednji članek

Dončić bo verjetno igral le na eni tekmi Slovenije v Latviji in Litvi

Naslednji članek

Dragićeva žena ostro nad selektorja in KZS: To je cirkus

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (36)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
deltex
13. 08. 2025 14.00
Pa kaj se vedno nekaj kregamo okrog te košarkarske reprezentance? Namesto, da se posvečajo strategiji, igri, namesto da trenirajo se ubadajo sami s seboj, vodstvo noče ali ne zna potegniti črte, prepiramo se s sodniki, kar gotovo vpliva tudi na igralce. Eh, brez veze.
ODGOVORI
0 0
tmj
13. 08. 2025 14.00
sekulic in erjavec adijo, vse vam pove da zoki ni povabil predstavnikov slovenske zveze to vam pove vse!!! sekulic prosim odjahaj
ODGOVORI
0 0
JOSEPH HAYDN
13. 08. 2025 13.59
+1
Aja pa še to, če bi kateri od igralce po porazu s Poljsko stopil pred mikrofon in povedal, kako so bili pijani itd tudi ne bi bilo slabo. Takrat so ocitno držali s KZS ali pa nihce ni imel poguma povedat resnico
ODGOVORI
1 0
trol3
13. 08. 2025 13.58
Dej odstop že
ODGOVORI
0 0
Firedancer
13. 08. 2025 13.57
Ob že tako neprepričljivi reprezentanci je ta situacija točno to, kar rabimo... Veliko zdrah in nemira. Naj gresta obe strani na poligraf in tista stran, ki laže, je za vedno črtana. Se pravi, če laže KZS in selektor, odletijo vsi za vedno... če laže Dragič, ga ni več v reprezentanci :) Nekdo v tej zgodbi pač laže, to je dejstvo.
ODGOVORI
0 0
rok2604
13. 08. 2025 13.56
Kot že večkrat rečeno.... Sekulić in Erjavec uničujeta slovensko košarko
ODGOVORI
0 0
JOSEPH HAYDN
13. 08. 2025 13.55
+4
KZS z Erjavcem in Sekulićem je itak dokonca nespoosbna in uničuje košarko že lep čas, a vseeno je tole medijsko obračunavanje ene Svetlane s KZS prav tako zabloda. Najbolj zato, ker v ekipi ustvarja razdor
ODGOVORI
4 0
Perrun
13. 08. 2025 13.53
pa to res ni nasa stvar. nai to sami interno resijo
ODGOVORI
0 0
Feraltribune
13. 08. 2025 13.49
+2
Luka Dončić se je spet zredil in kot ste lahko videli na tekmi proti Nemčiji ni bil več niti najmanj fit. Očitno je spet začel z nešportnim življenjem in enostavno nima dovolj mentalne moči vztrajati pri discipliniranem treniranju in prehranjevanju. Spet so ga premamili ćevapi in pivo. Pred kakšnim mesecem, ko je objavil tiste fotografije s fitnes treninga, takrat je res bil fit, videle so se mu mišice na rokah, v trebuhu in prsih je bil vitek, obraz je imel drobnejši opazno. Da z njim spet ni v redu sem posumil po fotografijah s podpisa pogodbe z Los Angelesa in pozneje z New Yorka. Na tekmi z Nemčijo pa je spet okroglolični Luka, širok v trebuhu, na rokah mu mišice prekriva salo. Spet tak mehek, zrejeni Luka Dončić. Spet nima moči v zadnji četrtini, pet ga zmanjka, spet diha na škrge. Nič ne bo iz njegovega NBA prstana, p0redvidevam naslednji scenarij. Dve leti bo igral v Lakersih, slednji se bodo mogoče enkrat uvrstili v končnico in izpadli v prvem ali najpozneje v drugem krogu. Potem ga bodo prodali v kakšen Memphis, pa še kakšno leto pri Pelicansih, nato Olimpiakos, Olimpija in na koncu Savinjski Hopsi pri štiridesetih s 145 kg. Škoda, imel je potencial.
ODGOVORI
3 1
nastjamarko
13. 08. 2025 13.50
+1
Tu si luzer na socialni
ODGOVORI
2 1
VWFREAK
13. 08. 2025 13.54
On ima vsaj potencial, ti še tega nimaš, da o možganih in pameti ne govorim.
ODGOVORI
0 0
Iqos
13. 08. 2025 13.48
+1
Se je že začel,spet bodo Šmarno Goro prodajal pa kupval.
ODGOVORI
1 0
Zelo123
13. 08. 2025 13.48
Pa tak glas mel
ODGOVORI
0 0
stpe
13. 08. 2025 13.47
-1
Ma kaj tile blebetajo. Tekme...pojma nimate. Vse izgubili. Sramota. Un kupil najdražji avto v Slovenija. 2 mio eur. A folk nima za položnive. Trebu je kupit Spectre. Nobenega stila. V blok se vrni Luka in daj mir. To je realnost. Zelena jama
ODGOVORI
1 2
nastjamarko
13. 08. 2025 13.49
+1
In kdo si ti da bos pametoval kaj potem ce si kupi avto za 2 mil a si dal kaj zraven revček na sociali🤣
ODGOVORI
1 0
Mali medo
13. 08. 2025 13.51
Vzem tablet pa spet
ODGOVORI
0 0
Mali medo
13. 08. 2025 13.46
+3
Trener z karizmo mokre vilede.
ODGOVORI
3 0
Mekenzi
13. 08. 2025 13.46
+2
Sekulic zavzja in laže, szj se bo pokazalo na prvenstvu, ko bodo popusili, Erjavec in Saša Dončič bi morala iti iz KZS, ker sta ona dva izgnala Nesterovica ki je bil človek in veliki strokovnjak. 😭🇸🇮
ODGOVORI
2 0
Slovenska pomlad
13. 08. 2025 13.46
+2
Sekula je nesposobni Erjavčev pajac.
ODGOVORI
3 1
Vsejedobro1411
13. 08. 2025 13.45
+2
Ja ker ga je en nekam poslal in te ima dovolj sekula tako kot mi navijači lahko si pomočnik pri kokoškovu drugače pa adijo žal.
ODGOVORI
2 0
Anion6anion
13. 08. 2025 13.43
-1
Zoran je bil ves čas v reprezentanci samo po zaslugi Gorana. To je dejstvo.
ODGOVORI
0 1
yanay
13. 08. 2025 13.41
+1
Lahko bi mu dal priložnost, da bi se uradno poslovil na domači pripravljalni tekmi z VB. Se mi pa zdi, da je bila kljub vsemu to povsem legitimna odločitev. Zoran ni Goran, to je dejstvo. Goran je znal zadevati v serijah, polaganj na koš skoraj ni zgrešil. Zoran pa je dostikrat lepo prodrl pod koš, žal je pešala realizacija, to se je v zadnjih letih lepo videlo, ko je dostikrat zgrešil nezgrešljive zicerje. Je pa v mlajših letih dal veliko za reprezentanco, to je dejstvo. Bolj me boli dejstvo, da je odžagal Daneua, ne da bi mu dal vsaj malo priložnosti. Zakaj ga je potem sploh klical na priprave, če je že vnaprej vedel, da ne bo potoval na EP. Kar se mene tiče, bi se zahvalil tudi Edotu za pretekle velike zasluge in bi mu na neki naslednji pripravljalni tekmi omogočil dostojno slovo od slovenskega dresa. Dal bi priložnost nekomu izmed mladih in perspektivnih igralcev, saj so nekateri na pripravljalnih tekmah pokazali kar veliko in težke tekme na EP bi jim zelo koristile!
ODGOVORI
2 1
gremnamorje
13. 08. 2025 13.40
+5
ze to, da se nek selektor zgovarja na druge je dovolj, da se njega crta. selektor mora bit odlocen, ponosen, ravno prav prepotenten in vzvisan ter z maksimalno mero avtoritete. nas selektor pa je medel, kot kuhane noge, ne smrdi in ne disi.
ODGOVORI
5 0
assassin911
13. 08. 2025 13.39
+3
No pa imamo cirkus pred začetkom prvenstva. Če se izkaže da ima Daneu prav se ve kdo bo letel!
ODGOVORI
3 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089