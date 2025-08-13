Sekulić vztraja: Za Dragića se je enoglasno odločil strokovni štab

Na seznamu slovenske košarkarske reprezentance za evropsko prvenstvo v Nemčiji ni več Zorana Dragića in Žiga Daneua. Dragićeva žena trdi, da Zoran ni bil črtan s seznama, temveč je sam zapustil reprezentanco oziroma "cirkus", kot je vse skupaj sama poimenovala. Medtem selektor Aleksander Sekulić še naprej vztraja, da je odločitev enoglasno sprejel strokovni štab.

Trening košarkarske reprezentance icon-picture-layer-2 1 / 28

Le nekaj tednov pred začetkom evropskega prvenstva je slovensko javnost presenetila novica, da Zoran Dragić, ki je bil v preteklosti pomemben člen slovenske reprezentance in se je vselej odzval na klic selektorja, ne bo del izbrane vrste. Iz Košarkarske zveze Slovenije so sporočili, da ga je selektor Aleksander Sekulić skupaj z Žigo Daneuom črtal s seznama kandidatov. Omenjena košarkarja sta že zapustila tabor Slovenije, ki jo konec tedna čakata gostujoča pripravljalna dvoboja proti Litvi in Latviji.

Slovenski selektor Aleksander Sekulić FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

To je izzvalo odmeven odziv, potem ko se je na družbenih omrežjih oglasila Dragićeva žena Svetlana, ki je z ostrimi besedami podala svojo plat zgodbe. "Kvazi selektor ni črtal Dragića, Dragić je sam zapustil ta cirkus, ki se odvija že par let! To je velika razlika," je zapisala njegova žena na Facebooku v objavi naznanitve reza.

Pred današnjim treningom reprezentance, ki se na EuroBasket pripravlja že brez Dragića, za katerim je solidna sezona pri španskem prvoligašu iz Bilbaa, je odgovor na zapise podal še Sekulić. "To je bila odločitev strokovnega štaba. Z Zoranom sva se usedla dan po tekmi z Nemčijo. Razložil sem mu situacijo, mu povedal razloge, odločitev štaba pa je bila enoglasna." Ob tem je dodal: "S štabom smo se morali odločiti za reze. To je najtežji del selektorjevega posla. Nikomur ne morem zameriti odnosa na treningih. Na priprave je prišlo 17 igralcev, pet jih je vedelo, da nimajo zagarantiranega mesta. Enostavno se moramo počasi odločati za tiste igralce, ki mislimo, da ne morejo tvoriti najboljše Slovenije."

Portugalska - Slovenija FOTO: Fiba icon-expand

36-letni Dragić, peti na večni lestvici po številu nastopov in sedmi med najboljšimi strelci v zgodovini slovenske reprezentance, je že pred pripravami napovedal, da bo po EuroBasketu sklenil reprezentančno pot. Njegov izostanek z letošnjega seznama kandidatov tako skoraj zagotovo pomeni konec bogate kariere v državnem dresu - na način, ki si ga vsekakor ne zasluži. "Zoki je sam zapustil reprezentanco, in s tem verjetno res olajšal zadevo gospodu dotičnemu (op.p. Sekuliću), ki ni vedel na kakšen način bi ga odrezal iz reprezentance," je zapisala Dragićeva in izpostavila, da se v ozadju dogajanja skriva tudi priimek Dragić. Po njenem mnenju naj bi vlogo odigralo dejstvo, da KZS ni v najboljših odnosih z njegovim starejšim bratom Goranom, zlatim kapetanom iz leta 2017, ki na svojo poslovilno tekmo ni povabil predstavnikov zveze.

Goran Dragić se je od bogate igralske kariere poslovil s spektaklom v Stožicah. FOTO: Luka Kotnik icon-expand