Sekulić z Barcelono sredi Aten presenetil Obradovićev Panathinaikos

Katalonci, ki so zadnjo četrtino dobili s 33:17, so vpisali osmo zaporedno zmago v vseh tekmovanjih in peto v Evroligi ter se po številu zmag izenačili na vrhu razpredelnice s Panathinaikosom, Valencio in Olympiakosom.

Odločilni koš za zmago Barcelono, ki je v Atenah zaradi poškodb nastopila brez Kevina Punterja in še treh igralcev, je dobre dve sekundi pred koncem dosegel Justin Robinson. S 24 točkami je bil tudi najboljši igralec gostov. Josh Nebo je dodal 5 točk in 6 skokov.

Pri zasedbi Željka Obradovića sta bila v napadu najbolj razpoložena Kendrick Nunn z 19 točkami in Sylvain Francisco s 17.

Na preostalih dveh tekmah je Anadolu Efes premagal Virtus Bologno s 103:91, Bešiktaš pa je v gosteh ugnal Asvel s 95:91.