Sekulić zadovoljen z napadom, v obrambi bi morali prej najti rešitve

"Glede na to, da nismo bili veliko skupaj, smo pokazali, da imamo napadalen talent. Stvari, ki jih moramo izboljšati, so v obrambi. Roko na srce, imeli so izjemno dober met z razdalje. Papanikolau je metal 6/6, a na to bi morali reagirati in zaustaviti njihov met," je črto pod prvo od dveh tekem z Grki potegnil Aleksander Sekulić .

Slovenija je v nabito polnih Stožicah že kmalu po začetku povedla z dvomestno razliko, do polčasa je ohranila šest točk naskoka, potem pa se je z verige snel gostujoči kapetan Kostas Papanikolau . Na krilih Luke Dončića je Slovenija v napadu vse do konca držala stik z Grki, a ni imela pravega odgovora v obrambi. Na koncu je bilo 98 prejetih točk preveč, da bi lahko Sekulićevi varovanci računali na rezultatski uspeh, ki pa v tem delu priprav zagotovo še ni v prvem planu.

'Prepelič ve, zakaj je tu'

Dončić je večino od svojih 14 asistenc namenil Jordanu Morganu, s katerim sta sploh prvič zaigrala skupaj in se precej dobro ujela, kar je pohvalil tudi Sekulić. Nadalje je izpostavil delo v obrambi, ki so ga na grških organizatorjih igre opravljali Zoran Dragić, Jaka Blažič in Žiga Samar. "To so stvari, ki gredo v pravo smer. Moramo pa biti še malo pametnejši."

Na začetku zadnje četrtine je stik z razpoloženimi Grki držal predvsem Klemen Prepelič. Priljubljeni "Prle" je dosegel kar 11 od prvih 13 točk Slovenije v tem delu igre. "Na začetku tekme so zelo agresivno startali nanj. Prilagodil se je in skušal razigrati soigralce. V drugem polčasu je prevzel odgovornost. Ve, zakaj je tukaj in kaj lahko pridobimo z njim," je bil z njegovim učinkom zadovoljen Sekulić.