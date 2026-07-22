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Košarka

Sekulić zdaj tudi uradno novi trener Barcelone

Barcelona, 22. 07. 2026 11.59 pred 8 minutami 1 min branja 1

Avtor:
STA
Aleksander Sekulić

Kot smo že poročali, je selektor slovenske košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić postal novi trener Barcelone. Novico je katalonski klub potrdil prek družbenih omrežij. Sekulić pa je z Blaugrano podpisal dvoletno pogodbo.

Aleksander Sekulić
Aleksander Sekulić
FOTO: FC Barcelona

Selektor slovenske moške košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić je tudi uradno novi trener španskega velikana Barcelone. 48-letnik je s klubom podpisal sodelovanje za dve sezoni, do 30. junija 2028, so sporočili iz katalonskega tabora in dodali, da bo prvi slovenski trener v zgodovini na klopi Barcelone.

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Sekulić v Barcelono prihaja iz Dubaja, ekipe, ki jo je v pretekli sezoni popeljal do naslova prvaka lige Aba. Pred delom v Dubaju je vodil tudi ruski Zenit.

V Barceloni bo nasledil Xavija Pascuala, ki bo v prihodnji sezoni vodil prav moštvo iz Dubaja.

Aleksander Sekulić
Aleksander Sekulić
FOTO: 24ur.com

"Novi trener Blaugrane je aktualni slovenski selektor – funkcijo opravlja od leta 2020. Sekulić je reprezentanci pomagal do zgodovinske uvrstitve na olimpijske igre; poleti 2021 so Slovenci v Tokiu dosegli polfinale in tekmovanje končali na četrtem mestu," so zapisali na klubski spletni strani in dodali, da je bil prav tako pomočnik selektorja, ko se je reprezentanca leta 2017 okitila z naslovom evropskih prvakov.

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KOMENTARJI1

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Amor Fati
22. 07. 2026 12.29
Premagal je Partizan. To je več kot sijajna referenca.
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