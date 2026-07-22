Sekulić zdaj tudi uradno novi trener Barcelone

Selektor slovenske moške košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić je tudi uradno novi trener španskega velikana Barcelone. 48-letnik je s klubom podpisal sodelovanje za dve sezoni, do 30. junija 2028, so sporočili iz katalonskega tabora in dodali, da bo prvi slovenski trener v zgodovini na klopi Barcelone.

Sekulić v Barcelono prihaja iz Dubaja, ekipe, ki jo je v pretekli sezoni popeljal do naslova prvaka lige Aba. Pred delom v Dubaju je vodil tudi ruski Zenit.

V Barceloni bo nasledil Xavija Pascuala, ki bo v prihodnji sezoni vodil prav moštvo iz Dubaja.