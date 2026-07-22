Sekulić zdaj tudi uradno novi trener Barcelone

Selektor slovenske moške košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić je tudi uradno novi trener španskega velikana Barcelone. 48-letnik je s klubom podpisal sodelovanje za dve sezoni, do 30. junija 2028, so sporočili iz katalonskega tabora in dodali, da bo prvi slovenski trener v zgodovini na klopi Barcelone.
Sekulić v Barcelono prihaja iz Dubaja, ekipe, ki jo je v pretekli sezoni popeljal do naslova prvaka lige Aba. Pred delom v Dubaju je vodil tudi ruski Zenit.
V Barceloni bo nasledil Xavija Pascuala, ki bo v prihodnji sezoni vodil prav moštvo iz Dubaja.
"Novi trener Blaugrane je aktualni slovenski selektor – funkcijo opravlja od leta 2020. Sekulić je reprezentanci pomagal do zgodovinske uvrstitve na olimpijske igre; poleti 2021 so Slovenci v Tokiu dosegli polfinale in tekmovanje končali na četrtem mestu," so zapisali na klubski spletni strani in dodali, da je bil prav tako pomočnik selektorja, ko se je reprezentanca leta 2017 okitila z naslovom evropskih prvakov.
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