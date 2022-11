Sekulić: Želimo si, da bodo navijači naš šesti igralec

Slovenska izbrana vrsta je s petkovo zmago nad Izraelom v Tel Avivu naredila velik korak k uvrstitvi na svetovno prvenstvo, ki pa ga mora potrditi še z eno zmago na treh tekmah. Tri kroge pred koncem kvalifikacij sta si v slovenski skupini J uvrstitev na svetovno prvenstvo že priigrali Nemčija (8-1) in Finska (7-2). Slovenija (6-3) je trenutno na tretjem mestu, ki še vodi v Azijo. Pred Švedsko (4-5) ima dve in pred Izraelom (3-6) tri zmage prednosti. Na zadnjem mestu je Estonija (2-7).

Reprezentanca Nemčije si je nastop na prvenstvu zagotovila v petek, v Koper pa je prispela kot vodilna ekipa skupine. Po uvodnem porazu proti Estoniji 25. novembra lani je nanizala osem zaporednih zmag in odlične igre kronala tudi na septembrskem domačem evropskem prvenstvu, ko je osvojila bronasto kolajno. Njeno moč je v kvalifikacijah občutila tudi Slovenija, ki je bila v Münchnu konec avgusta poražena z 71:90. Je pa Slovenija deseto zmago v medsebojnih tekmah zabeležila nekaj dni kasneje na evropskem prvenstvu. Nemci so se na medsebojnih tekmah s Slovenijo veselili sedemkrat.

Močno spremenjena zasedba Slovenije je v Izraelu storila točno to, kar so reprezentanti in strokovni štab v en glas napovedovali ves teden pred odhodom v Tel Aviv. Ob pomanjkanju časa za uigravanje v napadu je ključ do uspeha lahko le bojevita in nepopustljiva igra v obrambi. Varovanci selektorja Aleksandra Sekulića so v petek nalogo odlično izpolnili, s podobnim pristopom pa se bodo na parket podali tudi proti Nemcem.

"Menim, da moramo s petkove tekme v Izraelu črpati pozitivne stvari. Energija, borbenost in požrtvovalnost igralcev so bile na perfektni ravni, igra v obrambi na zelo zavidljivi in takšen pristop moramo prenesti na tekmo z Nemčijo," je pred tekmo dejal Sekulić, ki tekmeca - tudi ta bo nastopil s spremenjeno postavo - zelo ceni.