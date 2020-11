Sekulić sestavil seznam za kvalifikacije, Dončić čaka na dovoljenje iz ZDA

Selektor Aleksander Sekulić ne more računati na člana NBA moštva iz Denverja Vlatka Čančarja, ki se v petek odpravlja v ZDA, zaradi klubskih obveznosti so odsotni tudi evroligaški igralci Zoran Dragić, Klemen Prepelič in Žan Mark Šiško. V tokratni zasedbi ne bo tudi poškodovanega Alekseja Nikolića in Žige Dimca, ki še ni pripravljen za vrnitev na parket, so sporočili iz Košarkarske zveze Slovenije (KSZ). Sekulić bo torej računal na imena, ki so slovenske barve branila v nekaj zadnjih reprezentančnih akcijah, po nekajletni odsotnosti bo svoj prvi uradni reprezentančni nastop znova "lovil" Luka Lapornik.

Nekaj malega upanja ostaja za nastop Luke Dončića, a le, če bo dobil dovoljenje iz ZDA. Dončić, ki zadnje štiri tedne vadi z reprezentančnimi trenerji , želi nastopiti, a bo odločitev o tem znana konec tedna. ''Na priprave za tekmi z Ukrajino in Madžarsko smo povabili petnajst košarkarjev. Med njimi žal ni igralcev, ki igrajo v Evroligi in ligi NBA. Kanček upanja, da bi se izbrani vrsti pridružil tudi Luka Dončić sicer še obstaja, saj se je Luka skupaj s Košarkarsko zvezo Slovenije res močno zavzel, da bi oblekel slovenski dres, a še ni prejel dovoljenja. Na seznamu so tako igralci, ki so bili v reprezentančnem kadru v zadnjih reprezentančnih akcijah in povratnik Luka Lapornik. Ob Jerneju Valentinčiču se nam bosta v štabu reprezentance pridružila Dalibor Damjanović in Dragiša Drobnjak. Upam, da se v nedeljo zberemo zdravi in v ponedeljek zavihamo rokave ter začnemo s pripravami na tekmi, ki sta pred nami,"v izjavi KZS povedal selektor Sekulić.

Eden izmed selektorjevih pomočnikov bo še naprej Jernej Valentinčič, ki se je članski reprezentanci pridružil pred tremi leti v kvalifikacijah za zadnje svetovno prvenstvo, na klopi bosta pomagala tudi Dalibor Damjanović in Dragiša Drobnjak.