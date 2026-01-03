Naslovnica
Košarka

Sekulić: Fantje žrtvujejo veliko, moja želja ostaja medalja

Ljubljana, 03. 01. 2026 06.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Sanja Modrić
Aleksander Sekulić

Novo leto prinaša nov dveletni mandat Aleksandru Sekuliću, ki slovensko košarkarsko reprezentanco vodi že od leta 2021. Največji uspeh je 47-letni Ljubljančan doživel z zgodovinsko uvrstitvijo na olimpijske igre, ko je Slovenija le za las ostala brez velikega finala in nato tudi brez kolajne. A še večkrat je bil deležen kritik, na katere v ekskluzivnem pogovoru s Sanjo Modrić odgovarja: "Slovenska reprezentanca ni moja, je naša, in zasluži si podporo."

Aleksander Sekulić se je v ekskluzivnem pogovoru dotaknil številnih tem, med drugim pa je odgovoril tudi na vprašanja o kritikah, ki so ga spremljale v zadnjih letih.

"Ti fantje si zaslužijo veliko podporo. Ta podpora se začne pri medijih in lahko posledično preraste tudi v evforijo. Tudi mi nosimo odgovornost za rezultate, vendar je treba poudariti, da je slovenska reprezentanca naša skupna reprezentanca, ni moja in ni od posameznega igralca. Predstavljamo Slovenijo. Včasih smo morda v pozitivnem smislu nekoliko subjektivni in kdaj tudi malce pretiravamo, a vse z enim ciljem: doseči čim boljši rezultat in se predstaviti v najboljši možni luči na največjih tekmovanjih, kot so evropsko in svetovno prvenstvo ter olimpijske igre," je bil jasen.

Na čelu slovenske košarkarske reprezentance bo ostal še dve leti. Kot je dejal, je bil to tudi prvotni cilj:

"Načeloma smo že pred leti sklenili takšen dogovor, da bi ostal vse do svetovnega prvenstva leta 2027. Vedno pa obstaja možnost drugačne odločitve, ki je lahko posledica različnih dejavnikov."

Največje obžalovanje v dosedanjem delu vidi v zamujeni priložnosti na olimpijskih igrah, kjer je Slovenija le za las ostala brez medalje, zato poudarja:

"Moja največja želja je, da ta reprezentanca osvoji medaljo. To sem že velikokrat povedal. Da pa prideš do tja, se mora poklopiti veliko stvari, tudi nekaj sreče, predvsem igralske, seveda. Veliko je odvisno od igralskega kadra in celotne situacije. A ker imamo tako prekrasno skupino igralcev, ki se odpovejo poletju, ali pa tudi zdaj v teh kvalifikacijah, zelo redko govorimo o tem, koliko fantje žrtvujejo svoj prosti čas, pa nenazadnje tudi zdravje in včasih celo status v klubu, pa se vseeno odzovejo in pridejo. To je treba zelo ceniti," je dodal Sekulić.

Sekulić: Slovenska reprezentanca ni moja, je naša

