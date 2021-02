Sekulić: Imam željo še naprej voditi reprezentanco

Po zaključku kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2022, ki ga bodo prihodnje leto gostile štiri države (Italija, Nemčija, Gruzija in Češka), je končno oceno podal (začasni) selektor slovenske moške članske izbrane vrste Aleksander Sekulić. Slednji poudarja, da so te kvalifikacije pokazale, da bo selektor - kdorkoli to že bo - tudi vnaprej lahko računal na širok nabor kakovostnih košarkarjev.

Po Sekulićevem ustoličenju na položaj (začasnega) selektorja naše izbrane vrste je zavel svež veter. O tem pričajo tudi predstave slovenskih košarkarski reprezentantov na zadnjih štirih kvalifikacijskih tekmah za nastop na evropskem prvenstvu 2022, ki ga bodo prihodnje leto gostile Italija (Milano), Nemčija (Köln v predtekmovanju in Berlin v zaključnih bojih), Gruzija (Tbilisi) in Češka (Praga). V novembrskem mehurčku, ki so ga gostile ljubljanske Stožice, so bile že takoj vidne novosti, ki jih je vpeljal nekdanji trener ljubljanskega Slovana, novomeške Krke in zdajšnji prvi mož stroke pri češkem Nymburku. Slovenski niz neporaženosti pod vodstvom Aleksandra Sekulića je trajal vse do zadnjega kvalifikacijskega nastopa v kijevskem mehurčku, ki pa ni odločal o ničemer več. Kar veseli, je dejstvo, da je ta reprezentančni rod košarkarjev znova začel izvajati tisto, kar ga je pred tremi leti in pol tudi pripeljalo na evropski vrh v Carigradu. Agresivna obramba z veliko medsebojne pomoči in igra po načelu "vsi za enega, eden za vse" je spomnila na neke ne tako davne, a najsvetlejše trenutke v zgodovini naše moške reprezentančne košarke. Sekulić je nedvomno znal prisluhniti vsakemu reprezentančnemu kandidatu posebej in obenem iz vsakogar izvleči njegov (trenutni) maksimum.

Ni treba izgubljati odvečnih besed o Gašperju. Vemo, za kako kakovostnega košarkarja gre, toda njegov reprezentančni status odrejajo poškodbe. Vodstvo KZS-ja je vseskozi v stiku z Vidmarjem in upam, da mu bo zdravje še dopuščalo igranje za slovensko reprezentanco. —Sekulić o reprezentančnem statusu Gašperja Vidmarja

Jasno dal vedeti, kaj pričakuje od vsakega reprezentanta

"Če pogledamo naše želje pred začetkom teh kvalifikacij in nato končni iztržek (4 zmage in 2 poraza), smo glavni cilj z uvrstitvijo na evropsko prvenstvo izpolnili. Kar me še bolj veseli, je, da je bil odziv vseh reprezentantov ter njihov pristop na vsakem treningu in tekmi neverjeten. Zadnja tekma z Ukrajino je potekala nekoliko drugače, saj nismo imeli dovolj razpoloženih igralcev. Oni na drugi strani pa so v sila razpoloženem Rendlu imeli košarkarja, ki je z vrhunsko igro v zadnji četrtini prevesil tehtnico na ukrajinsko stran. Ampak če tako še z vročo glavo potegnem črto pod ta kvalifikacijski ciklus, smo lahko z večino stvari zadovoljni," je prek Zoom novinarske konference uvodoma dejal za zdaj še selektor naših košarkarjev Sekulić, ki je zadovoljen z načinom, kako so kapetan Edo Murić in ostali sprejeli njegovo razmišljanje oziroma način vodenja reprezentance.

Žiga Dimec je z dobrima predstavama na zadnjih dveh tekmah proti Madžarski in Ukrajini pokazal, da je še kako pomemben člen slovenske izbrane vrste.

Dimec iz Kijeva velika pridobitev za reprezentanco, Blažičeva (neverjetna) forma ga ne preseneča

"Z nikomer od njih nisem imel niti ene najmanjše težave. Že na prvem novembrskem treningu sem jim v daljšem pogovoru dal jasno vedeti, kaj od njih pričakujem. Od vsakogar posebej. Zame je bilo najpomembnejše, da so zadnje štiri tekme odigrali z veliko energije in ogromno željo po zmagi. Igralci so se začeli zavedati, da v kvalifikacijah slabih nasprotnikov preprosto ni. Posledično so k vsaki tekmi pristopili precej bolj resno in odgovorno, kar je meni in mojim pomočnikom zelo olajšalo delo. Glavna ideja je bila, da moramo izhajati iz sebe in realno oceniti, kaj lahko v danem trenutku iztržimo," je bil jasen slovenski selektor, ki se je v nadaljevanju druženja s predstavniki "sedme sile" dotaknil tudi nekaterih posameznikov. "Sprašujete me konkretno za Dimca, jaz pa vam povem, da ga spremljal že dlje časa, in vem, česa je dejansko sposoben. Imel je nekaj smole v preteklih mesecih s poškodbami, zato je bila njegova vloga v klubu nekoliko manjša. Toda takšen Žiga Dimec, kot smo ga imeli možnost spremljati v Kijevu, je slovenski reprezentanci krvavo potreben," je Sekulić izrekel nekaj pohval na račun centra ljubljanske Cedevite Olimpije in nadaljeval z - v dozdajšnjem delu sezone - vročim Jako Blažičem. "Jako zelo dobro poznam še iz mladinskih časov, ko sem mu torej kot mladincu ponudil uvodne članske minute. Gre za tip košarkarja, ki bi si ga v svojih vrstah želel imeti vsak trener oziroma v tem primeru selektor. Da je v odlični formi, me ne preseneča, saj vlaga 100 in več odstotkov v konstantni napredek svoje igre."

Dobro, jasno nam je, da imamo največ prostora za napredek ravno pri igri v napadu. Zelo težko je namreč vzpostaviti določen sistem igre v napadu, ko imaš na voljo tako malo časa za pripravo na tekmo. Ta primanjkljaj v uigranosti smo skušali nadomestiti z veliko energije vsakega posameznika in kolektivnim pristopom. Menim, da nam je v večini primerov to lepo uspelo, a zavedamo se, da nas čaka še veliko trdega dela, da dosežemo želeno raven igre. —Sekulić o (trenutnih) pomanjkljivostih v igri