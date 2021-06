Sekulić določil dvanajsterico za turnir v Kaunasu

Kot zadnja sta iz moštva izpadla Matic Rebec in Miha Lapornik. 'Za strokovnim štabom je bila še zadnja nehvaležna naloga. Vedno se je najtežje zahvaliti igralcem, ki dobro trenirajo. Vsi, ki so bili zbrani na pripravah, so super delali, tako kot v tem primeru tudi Matic Rebec in Miha Lapornik. Z odnosom do reprezentance in do soigralcev ter pristopom na igrišču si zaslužita, da sta zraven, a na žalost na turnirju lahko zaigra le dvanajst igralcev. Za ves vložen trud in pozitivno energijo se jima iskreno zahvaljujem," je povedal selektor slovenske izbrane vrste Aleksander Sekulić.

"Mislim, da se stopnjuje napetost in pričakovanja pred prvo tekmo. Na treningih pilimo še zadnje stvari in komaj čakamo, da se turnir začne. Zaenkrat v ekipi poteka vse super. Vse, kar smo si zadali deluje, bomo pa seveda videli, kako bo vse skupaj izgledalo na parketu. Predvsem ,kako smo se uspeli povezati in na kakšen način bo delovala obramba. Tudi v napadu imamo še nekaj rezerv, a kar smo videli na treningih in tekmah imamo res razkošen talent," je pred začetkom kvalifikacij optimističen selektor.