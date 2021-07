Sekulić: Imamo fantastično kemijo, kakršno bi si želel vsak trener

Po osvojenem naslovu evropskih prvakov leta 2017 je slovenski košarkarski reprezentanci uspel nov zgodovinski podvig. V Tokiu bo prvič v zgodovini med dvanajstimi ekipami, ki se bodo na olimpijskih igrah borile za medalje. Izbranci selektorja Aleksandra Sekulića bodo v naslednjih dneh dobili nekaj zasluženih prostih dni, konec tedna pa bodo predvidoma že začeli misijo olimpijskih iger.

icon-expand Aleksander Sekulić FOTO: Fiba

Košarkarji Slovenije so na krilih superzvezdnika Luka Dončića v finalu kvalifikacij v Kaunasu za olimpijske igre premagali Litvo s 96:85 in si zagotovili zgodovinski prvi nastop na olimpijskem turnirju. Po osvojenem evropskem naslovu leta 2017 je slovenski moški košarkarski reprezentanci uspel nov zgodovinski podvig. V Tokiu bo prvič v zgodovini med 12 ekipami, ki se bodo na OI borile za medalje. Prvo ime slovenske ekipe v Kaunasu je bil pričakovano Dončić, ki je s trojnim dvojčkom v finalu pokopal upe domače Litve. Dosegel je 31 točk, 13 podaj in 11 skokov. Ljubljančan na trinajstih uradnih tekmah v dresu slovenske članske reprezentance sploh še ne pozna poraza. Za sabo ima devet zmag na EP 2017 in štiri v olimpijskih kvalifikacijah v Kaunasu.

Ob tem je 22-letni Ljubljančan sploh prvi košarkar, ki je od leta 1976, odkar se odvijajo olimpijske kvalifikacije, prišel do trojnega dvojčka. Pomagala sta mu Vlatko Čančar, ki je še posebej v drugem polčasu prispeval nekaj ključnih trojk, z 18 točkami in Jaka Blažič s 16 točkami. Slovenija je tako v Kaunasu nadigrala vse štiri tekmice. V predtekmovanju je Angolo premagala s 50 točkami razlike, Poljsko pa s 35. V polfinalu je pokleknila še Venezuela z 28 točkami zaostanka, v finalu pa še gostitelji, ki zaradi srečanja s slovenskim moštvom prvič po letu 1992 ne bodo nastopili na olimpijskih igrah. "Ponosen sem, da sem trener te skupine fantov, ki je znova pokazala, kako se je treba boriti za državni grb. Pred polno dvorano litovskih navijačev so fantje prikazali izjemno ekipno predstavo in se zasluženo uvrstili na olimpijske igre," je po tekmi dejal selektor Aleksander Sekulić. Aktualni evropski prvaki so v Kaunasu obudili spomine na veličastno zmago v finalu Eurobasketa 2017 v Istanbulu in združili slovenske športne navdušence. Med tistimi, ki so se oglasili po tekmi, je bil tudi kapetan zlate reprezentance in najkoristnejši igralec finala iz Istanbula Goran Dragić, ki je iz Kaunasa na omrežju Twitter delil objavo Fibe s čestitkami Sloveniji za uvrstitev v Tokio. Tudi Dončićeva ekipa v Ligi NBA, Dallas Mavericks, se je oglasila s čestitkami in preprostim napisom ob fotografiji 22-letnega Dončića s soigralci: "Olimpijci." Čestitkam pa so se pridružili tudi visoki slovenski politični predstavniki, med njimi predsednik Borut Pahor in ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Slovenija bo na Japonskem igrala v skupini C skupaj s Španijo, Argentino in Japonsko. Prva tekma jo čaka 26. julija proti Argentini, 29. julija se bo pomerila z domačini, 1. avgusta pa z aktualnimi svetovnimi prvaki. Tekme četrtfinala, v katerega se bosta uvrstili prvi dve ekipi ter dve tretjeuvrščeni iz treh skupin, bodo 3. avgusta, finale oziroma tekma za bron pa bo 7. avgusta. Na olimpijskih igrah bo nastopilo le dvanajst reprezentanc. V skupini A so Iran, ZDA, Francija in zmagovalec turnirja v Kanadi (Češka – Grčija), v skupini B pa Avstralija, Nigerija, Nemčija in Italija.

icon-expand Veselje slovenske reprezentance po zmagi nad Litvo, FOTO: Fiba

Na tekmi v Kaunasu sta ekipi prikazali igro za košarkarske sladokusce in znova dokazali, kako nepravičen sistem goji Mednarodna košarkarska zveza oziroma olimpijska družina, saj na največji športni dogodek na svetu sprejme zgolj dvanajst reprezentanc, od tega vsaj štiri, ki po kakovosti ne sodijo na tako tekmovanje. Tako Slovenija kot Litva bi si zaslužila mesto v Tokiu; na našo srečo bo tam igrala Slovenija.

"Igrali so srčno, borbeno, izpolnili so vse naloge, ki smo si jih zastavili, predvsem pa se je vsak posameznik podredil cilju ekipe. To je tudi zame osebno – tako kot za vso slovensko državo, šport in košarko – veličasten dogodek, saj bomo nastopili na največjem športnem dogodku na svetu," je še izpostavil Sekulić. Veselje in kemijo v slovenski reprezentanci je bilo moč videti takoj po tekmi, ko so se vsi igralci nenapovedano pridružili Sekuliću in Dončiću na odru za novinarske konference med plesom in veseljačenjem. V prvem polčasu sta ekipi dosegli po 52 točk in se večino časa izmenjavali v vodstvu. Domači so vodili z 11:7, Slovenija z 28:18. Luka Dončić je bil že v prvih dvajsetih minutah zgodba zase. V dobrih 16 minutah je dosegel 21 točk (met 9:14) in zbral šest skokov ter pet podaj. Slovenija je fantastično odprla drugi polčas. S tremi zaporednimi trojkami je povedla z 61:52. Četrta osebna napaka Mika Tobeyja v 26. minuti je dala krila domačim košarkarjem, ki so se približali na 71:69. A zgolj za trenutek, saj je Vlatko Čančar s trojko presekal nalet Litve. Čančar, naš drugi član moštva iz Lige NBA (Denver Nuggets), je poskrbel za navdušenje tudi na začetku zadnje četrtine. S petimi točkami je Slovenijo popeljal v vodstvo 85:69 in z eno nogo na letalo v Azijo.

Naslednji korak so slovenski reprezentanti storili z odlično obrambo in izjemno učinkovitostjo v napadu. Angola je prejela 118 točk, Poljska 112, Venezuela 98 in Litva 96. "Fantastičen zaključek našega druženja. Uvrstili smo se na olimpijske igre, kar je bila naša izjemno velika želja in hkrati tudi cilj. Zasluge za to gredo prav vsem. V prvi vrsti seveda igralcem, ki so odigrali kot ena velika celota. Igrali so srčno, borbeno, izpolnili so vse naloge, ki smo si jih zastavili, predvsem pa se je vsak posameznik podredil cilju ekipe. Ponosen sem, kako se borijo drug za drugega. Ničesar jim ni težko narediti. Imamo fantastično kemijo, kakršno bi si želel vsak trener. Velika zahvala gre celotnemu štabu reprezentance, predvsem mojim pomočnikom, ki so opravili fantastično delo. Naredili so odlične analize nasprotnikov, tako da smo natančno vedeli, kje nam pretijo največje nevarnosti. Hvala zdravniški službi, ki je morala krpati manjše in večje poškodbe po dolgi in naporni klubski sezoni ter seveda vodstvu Košarkarske zveze Slovenije, saj nam je omogočilo res izjemne pogoje za delo. Vse je šlo kot namazano, lahko smo mislili le na košarko in ni naključje, da smo se uvrstili na olimpijske igre. Sedaj moramo vse skupaj prespati in uživati v tem trenutku. Najprej skupaj proslaviti ta uspeh, nato pa sestaviti kvaliteten program dela za priprave na Tokio," po veličastnem uspehu še pravi selektor Sekulić.