Sekulić: Fantje so bili po napornih kvalifikacijah čustveno in fizično prazni

Selektor Aleksander Sekulić je po nekaj dneh počitka zbral reprezentančno zasedbo, ki je pred dnevi v Kaunasu slovenski košarki priigrala zgodovinsko uvrstitev na olimpijske igre. Uvodni sobotni trening sta sicer še izpustila Zoran Dragić in Gregor Hrovat, Luka Dončić se bo reprezentanci prav tako pridružil na sobotnem večernem treningu, Mike Tobey pa bo z reprezentanco znova vadil v ponedeljek.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Košarkarji, ki bodo po rokometaših druga slovenska reprezentanca na poletnih olimpijskih igrah, bodo do srede trenirali na Gorenjskem, kjer so se pripravljali že na kvalifikacijski turnir.

Slovenija bo na svojih prvih olimpijskih igrah igrala v skupini C skupaj z Argentino, Japonsko in Španijo. Moški košarkarski turnir se bo v Tokiu začel 25. julija, dva dni po slovesnem odprtju iger in bo potekal do 7. avgusta. Slovenska reprezentanca bo 26. julija ob 6.40 po slovenskem času igrala proti Argentini, 29. julija ob isti uri proti Japonski in 1. avgusta ob 10.20 uri še proti Španiji.

V petek v zgodnjih jutranjih urah bo reprezentanca z Benetk poletela v japonski Fukui, kjer bo pred prihodom v olimpijsko vas (21. julija) opravila še krajši pripravljalni kamp. "Počitek je vsem skupaj dobro del. Fantje so bili po napornih kvalifikacijah čustveno in fizično prazni. Sedaj z velikim veseljem in užitkom začenjamo projekt Tokio. Po krajšem premoru je v dnevu, dveh fante najprej potrebno vrniti v običajen ritem in proces treninga, nato pa nadaljujemo s polno paro naprej. Poleg naše igre trenerski štab že spremlja tudi pripravljalne tekme nasprotnikov in prepričan sem, da bomo vsi skupaj opravili dobro delo," je za uradno spletno stran KZS dejal selektor Aleksander Sekulić. Košarkarski turnir na olimpijskih igrah je rezerviran le za dvanajst izbrancev. Sedem udeležencev olimpijskega turnirja je bilo znanih po svetovnem prvenstvu 2019 na Kitajskem, Japonska nastopa kot gostiteljica, preostala štiri mesta pa so zapolnili zmagovalci kvalifikacijskih turnirjev. Poleg Španije in Francije, ki sta si mesto na OI zagotovili kot svetovni prvak in tretjeuvrščeni na Kitajskem, bodo Evropo v Tokiu zastopali še zmagovalci kvalifikacijskih turnirjev - Slovenija, Italija, Nemčija in Češka. Afriko bo zastopala Nigerija, iz Amerike prihajata Argentina in ZDA, Azijo bosta zastopala Japonska in Iran ter Oceanijo Avstralija.

icon-expand Aleksander Sekulić FOTO: Fiba

Slovenija bo na svojih prvih olimpijskih igrah igrala v skupini C skupaj z Argentino, Japonsko in Španijo.

Selektor Aleksander Sekulić je pojasnil, da so si želeli domače pripravljalne tekme v Stožicah, a ker si v teh časih nobena reprezentanca ne želi dodatnih potovanj, te ni bilo mogoče organizirati.

Moški košarkarski turnir se bo v Tokiu začel 25. julija, dva dni po slovesnem odprtju iger in bo potekal do 7. avgusta. Slovenska reprezentanca bo 26. julija ob 6.40 po slovenskem času igrala proti Argentini, 29. julija ob isti uri proti Japonski in 1. avgusta ob 10.20 uri še proti Španiji. V skupini A bodo igrali Iran, ZDA, Francija in Češka, v skupini B pa Avstralija, Nigerija, Nemčija in Italija. V četrtfinale se bosta uvrstili najboljši dve reprezentanci vsake skupine ter dve najboljši tretjeuvrščeni ekipi. Po odigranem skupinskem delu, ki bo potekal med 25. julijem in 1. avgustom, bodo štiri četrtfinalne tekme na sporedu v torek, 3. avgusta. Pari četrtfinala bodo določeni z žrebom, ki bo izveden po vseh odigranih tekmah skupinskega dela. Polfinale sledi v četrtek, 5. avgusta, tekmi za tretje mesto in finale pa v soboto, 7. avgusta. Zlato medaljo iz Rio de Janeira bodo branili Američani, ki so bili tam v finalu boljši od Srbije s 96:66, bron je po zmagi nad Avstralijo z 89:88 osvojila Španija.

icon-expand Gregor Hrovat in Žiga Dimec v objemu po zmagi nad Litvo. FOTO: Fiba

Hrovat še naprej v Franciji, po novem za Elan Bearnais

Na zbor moške članske reprezentance je odlično razpoložen prišel Gregor Hrovat. Primorec, ki se najbolje znajde na igralnih položajih dve in tri, je namreč na dan zbora rešil klubski status za prihajajočo sezono. Hrovat bo, kot piše na uradni spletni strani KZS, še naprej igral v Franciji, a bo dres Choleta zamenjal za barve kluba Elan Bearnais iz Pauja, ki domuje nekaj deset kilometrov oddaljen od znamenitega romarskega središča Lourdes. Po odlični klubski sezoni v Franciji je branilec, ki bo 18. avgusta praznoval 27 let, blestel tudi na olimpijskih kvalifikacijah v Kaunasu. Selektor Sekulić ga je na parket poslal na vseh štirih tekmah. Poleg nepopustljive igre v obrambi se je izkazal tudi v napadu, saj je v povprečju v dobrih enajstih minutah dosegal 7,8 točke in zbral 2,3 skoka.



Čebašek se vrača v Belgijo

Jakob Čebašek, ki se te dni s slovensko izbrano vrsto pripravlja na nastop na olimpijskih igrah v Tokiu, ima nov klub. Tridesetletni košarkar zapušča romunski Dinamo Bukarešta in se vrača v Belgijo, kjer je v preteklosti že zaigral za Liege Basket in Kangoeroes Basket Mechelen. V novi sezoni bo igral za Leuven. Dva metra visoki košarkar je lansko sezono pri Dinamu iz Bukarešte na trinajstih tekmah dosegal povprečje 13.1 točke in 7 skokov. V dresu reprezentance je na olimpijskih kvalifikacijah v Kaunasu na parket stopil na treh tekmah, na igrišču v povprečju prebil osem minut ter dosegel 5,3 točke na tekmo.



Do nove sredine tudi Lapornik in Mesiček

Novega delodajalca sta si v minulih dneh našla tudi Miha Lapornik in Blaž Mesiček. Lapornik, ki je bil del #mojtim v pripravah na olimpijske kvalifikacije v Kaunasu, bo v prihodnji sezoni igral na Madžarskem za tamkajšnji Debreceni Egyetem. 194 cm visoki branilec je v pretekli sezoni igral za nizozemski Heroes Den Bosch, kjer je v povprečju dosegal 16,5 točke, 2,5 skoka in 3,2 podaji na tekmo. Občasni slovenski reprezentant Blaž Mesiček pa je obljubil zvestobo grškemu klubu Kolossos Rodou B.C. Mesiček je nazadnje igral v Splitu in bil pomemben člen ekipe.