Sekulić po zmagi v Zagrebu: V teh kvalifikacijah šteje vsaka točka

Seveda so na obeh straneh manjkali igralci iz Evrolige in lige NBA. Breme favorita brez petih članov olimpijske selekcije ( Luka Dončić, Vlatko Čančar, Mike Tobey, Zoran Dragić, Gregor Hrovat ) je Slovenija upravičila s precejšnjimi težavami in obilico napetosti v zadnjih minutah tekme. "Zavedali smo se, da bo tekma težka, saj smo igrali proti mladi in agresivni zasedbi Hrvaške pred njenim občinstvom. Zelo sem zadovoljen z zmago, saj v teh kvalifikacijah šteje vsaka točka. S to zmago nam je padlo določeno breme s hrbta in prepričan sem, da bo na naslednjih tekmah lažje ," je za uradno spletno stran KZD povedal selektor Aleksander Sekulić .

Poleg devetih točk Klemna Prepeliča v zadnji četrtini je bila odločilna tudi trojka z dodatnim prostim metom Jakoba Čebaška 48 sekund pred koncem. Slovenija je s štirimi točkami povedla 72:69 in po osebni napaki najnevarnejšega domačega igralca Filipa Bundovića (16 točk, 7 skokov) pet sekund pred iztekom časa potrdila zmago. Prepelič je 16 točk dosegel ob metu iz igre 3:13 (trojke 1:7). Jaka Blažič je zbral točko manj (9 skokov, met 3:8), Edo Murić je ob 14 točkah (met 4:11) pobral deset skokov, enajst točk (met 1:5) pa je prispeval Luka Rupnik. "Vedeli smo, da nas čaka težka tekma. Na Hrvaškem je prišlo do spremembe generacije in ti mladi, zelo perspektivni gledalci, so se želeli dokazati. Igrali so zelo agresivno, ekipno in nam povzročali veliko težav. Ponosen sem na vse fante, saj smo kljub slabši predstavi v napadu vztrajali, se borili in na koncu prišli do zelo pomembne zmage sredi Zagreba," je za spletno stran krovne zveze povedal kapetan slovenske moške reprezentance Edo Murić. "Vedeli smo, da v teh kvalifikacijskih oknih ni lahko igrati težkih tekem. Zbrali smo se v kar solidni postavi, žal brez Mika in Gregorja, in upravičili pričakovanja. V zadnjih minutah smo uveljavili izkušnje in prišli do pomembne zmage," je dodal Klemen Prepelič.