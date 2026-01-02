Sekulić: Slovenska reprezentanca ni moja, je naša

Naša novinarka Sanja Modrić se je v ekskluzivnem pogovoru s selektorjem Aleksandrom Sekulićem dotaknila številnih tem, od dela z mlajšimi selekcijami do velikih uspehov slovenske košarkarske reprezentance. A ne glede na dosežke majhne Slovenije je bil selektor v tem obdobju deležen tudi številnih kritik. Na te odgovarja takole:

"Ti fantje si zaslužijo veliko podporo. Ta podpora se začne pri medijih in lahko posledično preraste tudi v evforijo. Tudi mi nosimo odgovornost za rezultate, vendar je treba poudariti, da je slovenska reprezentanca naša skupna reprezentanca, ni moja in ni od posameznega igralca. Predstavljamo Slovenijo. Včasih smo morda v pozitivnem smislu nekoliko subjektivni in kdaj tudi malce pretiravamo, a vse z enim ciljem: doseči čim boljši rezultat in se predstaviti v najboljši možni luči na največjih tekmovanjih, kot so evropsko in svetovno prvenstvo ter olimpijske igre," je bil jasen.