Sekulić: Slovenska reprezentanca ni moja, je naša

Naša novinarka Sanja Modrić se je v ekskluzivnem pogovoru s selektorjem Aleksandrom Sekulićem dotaknila številnih tem, od dela z mlajšimi selekcijami do velikih uspehov slovenske košarkarske reprezentance. A ne glede na dosežke majhne Slovenije je bil selektor v tem obdobju deležen tudi številnih kritik. Na te odgovarja takole:
"Ti fantje si zaslužijo veliko podporo. Ta podpora se začne pri medijih in lahko posledično preraste tudi v evforijo. Tudi mi nosimo odgovornost za rezultate, vendar je treba poudariti, da je slovenska reprezentanca naša skupna reprezentanca, ni moja in ni od posameznega igralca. Predstavljamo Slovenijo. Včasih smo morda v pozitivnem smislu nekoliko subjektivni in kdaj tudi malce pretiravamo, a vse z enim ciljem: doseči čim boljši rezultat in se predstaviti v najboljši možni luči na največjih tekmovanjih, kot so evropsko in svetovno prvenstvo ter olimpijske igre," je bil jasen.
Slovenija je v uvodnem ciklu kvalifikacij za svetovno prvenstvo leta 2027 že odigrala dve tekmi. Po presenetljivem porazu proti Estoniji je na drugi tekmi premagala Švedsko in s tem sklenila prvi del. Kvalifikacije se bodo nadaljevale konec februarja, ko Slovence čakata še dva obračuna s Češko.
V nadaljevanje kvalifikacij se bodo uvrstile prve tri reprezentance iz vsake od osmih skupin, ki bodo nato oblikovale štiri nove skupine. Vsi rezultati iz prvega dela se bodo prenesli v drugi del tekmovanja, zato bo imel vsak dvoboj pomembno težo v boju za uvrstitev na veliko tekmovanje.
