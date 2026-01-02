Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Liga prvakov Nogomet MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Sekulić: Slovenska reprezentanca ni moja, je naša

Ljubljana, 02. 01. 2026 14.20 pred 45 minutami 2 min branja 4

Avtor:
S.M. N.M.
Pogovor z Aleksandrom Sekulićem

Novo leto slovenski košarkarski reprezentanci prinaša kontinuiteto na selektorskem mestu. Aleksander Sekulić bo izbrano vrsto vodil tudi v prihodnjih dveh letih. Selektor, ki je Slovenijo leta 2021 popeljal do zgodovinske uvrstitve na olimpijske igre, v ekskluzivnem pogovoru z našo novinarko Sanjo Modrić spregovori o uspehih, kritikah in odgovornosti ter poudari, da reprezentanca ni last posameznika, temveč skupni projekt, ki si zasluži podporo.

Naša novinarka Sanja Modrić se je v ekskluzivnem pogovoru s selektorjem Aleksandrom Sekulićem dotaknila številnih tem, od dela z mlajšimi selekcijami do velikih uspehov slovenske košarkarske reprezentance. A ne glede na dosežke majhne Slovenije je bil selektor v tem obdobju deležen tudi številnih kritik. Na te odgovarja takole:

"Ti fantje si zaslužijo veliko podporo. Ta podpora se začne pri medijih in lahko posledično preraste tudi v evforijo. Tudi mi nosimo odgovornost za rezultate, vendar je treba poudariti, da je slovenska reprezentanca naša skupna reprezentanca, ni moja in ni od posameznega igralca. Predstavljamo Slovenijo. Včasih smo morda v pozitivnem smislu nekoliko subjektivni in kdaj tudi malce pretiravamo, a vse z enim ciljem: doseči čim boljši rezultat in se predstaviti v najboljši možni luči na največjih tekmovanjih, kot so evropsko in svetovno prvenstvo ter olimpijske igre," je bil jasen.

Več vsebine bomo razkrili v športnem delu nocojšnje informativne oddaje, celoten pogovor pa bo jutri dopoldne objavljen na naši spletni strani.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Slovenija je v uvodnem ciklu kvalifikacij za svetovno prvenstvo leta 2027 že odigrala dve tekmi. Po presenetljivem porazu proti Estoniji je na drugi tekmi premagala Švedsko in s tem sklenila prvi del. Kvalifikacije se bodo nadaljevale konec februarja, ko Slovence čakata še dva obračuna s Češko.

V nadaljevanje kvalifikacij se bodo uvrstile prve tri reprezentance iz vsake od osmih skupin, ki bodo nato oblikovale štiri nove skupine. Vsi rezultati iz prvega dela se bodo prenesli v drugi del tekmovanja, zato bo imel vsak dvoboj pomembno težo v boju za uvrstitev na veliko tekmovanje.

KOŠARKA SLOVENIJA REPREZENTANCA ALEKSANDER SEKULIĆ

Rekorden božič 2025 za ligo NBA

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
osiveli_ritmični_gimnastik
02. 01. 2026 15.06
Sekulić tudi ni naš, ampak je od KZS
Odgovori
0 0
RUBEŽ
02. 01. 2026 14.36
Sekulić je še vedno selektor?
Odgovori
0 0
Anion6anion
02. 01. 2026 14.36
A še vedno je selektor. Pa to ne moreš verjet!
Odgovori
0 0
Slovenska pomlad
02. 01. 2026 14.34
Spelji se.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Kljub ločitvi sin ostaja prioriteta
V Mariboru Tisa, v Ljubljani Sara: prvi novorojenčki leta 2026
V Mariboru Tisa, v Ljubljani Sara: prvi novorojenčki leta 2026
Hči se je rodila točno ob polnoči novega leta
Hči se je rodila točno ob polnoči novega leta
Kako naučiti otroka empatije: 5 učinkovitih načinov
Kako naučiti otroka empatije: 5 učinkovitih načinov
zadovoljna
Portal
Visoka starostna razlika ju ne bo ločila
Pozabite na detox: dietetik razkriva ključ do zdravega povratka v rutino
Pozabite na detox: dietetik razkriva ključ do zdravega povratka v rutino
Dnevni horoskop: Levi bodo igrivi, strelce čaka nov začetek
Dnevni horoskop: Levi bodo igrivi, strelce čaka nov začetek
Plašč, brez katerega to zimo enostavno ne gre
Plašč, brez katerega to zimo enostavno ne gre
vizita
Portal
Psihologi razkrivajo miselni pristop, ki pomaga ohranjati pozitivnost
Kaj morate vedeti o nevarnosti ptičje gripe?
Kaj morate vedeti o nevarnosti ptičje gripe?
Nenadna intoleranca na alkohol? Vzroki se skrivajo tu
Nenadna intoleranca na alkohol? Vzroki se skrivajo tu
Zakaj hitre diete vedno propadejo?
Zakaj hitre diete vedno propadejo?
cekin
Portal
Ženska z ADHD dobila tožbo proti delodajalcu
Tako ravnanje z denarjem vam lahko spremeni življenje
Tako ravnanje z denarjem vam lahko spremeni življenje
'Starši so mislili, da je to najbolj neumna zamisel'
'Starši so mislili, da je to najbolj neumna zamisel'
Oni bodo največ zaslužili v 2026
Oni bodo največ zaslužili v 2026
moskisvet
Portal
Ozdravljen alkoholik opozarja: 'To je prvi znak, da imate težave'
Anthony Hopkins praznuje 50 let treznosti
Anthony Hopkins praznuje 50 let treznosti
Kako varno odstraniti led z avtomobilskih stekel?
Kako varno odstraniti led z avtomobilskih stekel?
Takšne so posledice, če spimo manj kot 6 ur na noč
Takšne so posledice, če spimo manj kot 6 ur na noč
dominvrt
Portal
Kako po praznikih odstraniti madeže s preprog in oblazinjenega pohištva?
Kako do sladkih breskev? Znebite se strahu pred škarjami!
Kako do sladkih breskev? Znebite se strahu pred škarjami!
Veterinarji opozarjajo: zaščitite svojega ljubljenčka
Veterinarji opozarjajo: zaščitite svojega ljubljenčka
Metoda, ki obljublja pospravljeno stanovanje v manj kot 20 minutah
Metoda, ki obljublja pospravljeno stanovanje v manj kot 20 minutah
okusno
Portal
Kako pravilno skuhamo ajdovo kašo?
Top nedeljska kosila po izboru naših bralcev
Top nedeljska kosila po izboru naših bralcev
Super filmi in serije za kuharske navdušence
Super filmi in serije za kuharske navdušence
Preproste sladice, ki so navdušile v 2025
Preproste sladice, ki so navdušile v 2025
voyo
Portal
Podarjeno srce
Sandokan
Sandokan
Sisi
Sisi
Top Gun: Maverick
Top Gun: Maverick
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425