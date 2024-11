Sekulićev komentar po fiasku: Portugalska je neugodna reprezentanca

Slovenska moška članska košarkarska reprezentanca je namesto novega koraka proti EuroBasketu 2025 na Portugalskem doživela boleč poraz (74:82). Gre za eno večjih zaušnic naši reprezentančni košarki v zadnjem času. V prvih dvajsetih minutah so varovanci selektorja Aleksandra Sekulića odigrali morda celo najslabši polčas v zgodovini ... Proti povprečni Portugalski, ki jo je naš selektor ocenil za neugodno reprezentanco, so zaostajali za kar 25 točk ...

Slovenski košarkarji so razočarali. Proti 55. reprezentanci s svetovne lestvice, ki je doslej le trikrat igrala na evropskih prvenstvih (1951, 2007, 2011), so prikazali eno najslabših predstav v zadnjem obdobju in upravičeno doživeli nepričakovan poraz. "Vedeli smo, da je Portugalska neugodna reprezentanca. Tekmo smo začeli preveč ležerno, prikradla se je nervoza tako v obrambi kot napadu in posledično smo prvi polčas odigrali pod vsakim nivojem. Beseda katastrofa je celo preblaga za našo predstavo v prvih 20 minutah. V nadaljevanju smo sicer spremenili določene zadeve, a žal se nam ni izšlo." je za spletno stran krovne zveze dejal prvi trener Aleksander Sekulić.

Slovenija je pod vodstvom selektorja Aleksandra Sekulića doživela eno večjih sramot v zadnjem obdobju ... FOTO: Fiba

"Z vsem spoštovanjem do Portugalske, ki je zasluženo zmagala, smo prikazali najslabši prvi polčas, odkar igram za reprezentanco. In to je že mnogo let. Čeprav smo vedeli, da bodo igrali zelo agresivno, smo se le gledali in čakali, kdo bo prevzel odgovornost. Tega človeka med nami ni bilo, zato smo na odmor odšli s 25 točkami zaostanka, kar je zelo težko nadoknaditi. Prepričan sem, da bomo v ponedeljek pokazali povsem drug obraz in že na začetku tekme postavili stvari na svoje mesto," pa je dejal izkušeni Klemen Prepelič.

Klemen Prepelič je pred dnevi dejal, da igra najbolj zrelo košarko v svoji karieri ... FOTO: Fiba

Izbranci selektorja Sekulića bodo imeli popravni izpit že v ponedeljek, ko bodo v koprski Bonifiki gostili Portugalsko, z zmago pa bi si petnajstič zapored zagotovili udeležbo na EP. Druga tekma tretjega kola med Ukrajino in Izraelom je na sporedu v soboto. Na lestvici imata Portugalska in Slovenija s tekmo več dve zmagi in poraz, Izrael je zbral zmago in poraz, Ukrajina pa je trenutno pri dveh porazih.

Statistika tekme Portugalska - Slovenija FOTO: Sofascore.com

Na evropsko prvenstvo bo napredovalo 24 od 32 sodelujočih reprezentanc oziroma po tri najboljše v posamezni skupini, razen iz skupin kjer igrajo gostiteljice prvenstva Latvija, Ciper, Finska in Poljska, ki so na prvenstvo neposredno že uvrščene. V teh skupinah (skupine C, E, G in H) si bosta poleg gostiteljic napredovanje zagotovili še dve najvišje uvrščeni reprezentanci.

42. izvedba EuroBasketa bo na sporedu med 27. avgustom in 14. septembrom 2025. Skupinski del bodo gostili Ciper (Limassol), Poljska (Katovice), Finska (Tampere) in Latvija (Riga), kjer se bo odvil tudi sklepni del prvenstva.