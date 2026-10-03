Sekulićeva Barca do zmage, Slovenci brez statistike

Košarkarji Barcelone so pod vodstvom slovenskega trenerja Aleksandra Sekulića prišli do druge zmage v letošnji evroligi. Na gostovanju pri Bešiktašu so pokazali precej boljšo predstavo kot na prejšnji tekmi v Dubaju in slavili s 95:82. Barcelona je v dvoboju od začetka delovala bolj zbrano in odločno. Katalonci so predvsem v obrambi pokazali več čvrstosti, v napadu pa so znali izkoristiti svoje priložnosti.

Prav kombinacija dobre obrambe in zanesljive izvedbe v ključnih trenutkih je bila po besedah Sekulića ključna za zmago. "V Dubaju smo imeli pet zelo slabih minut v drugi četrtini, ki so odločile tekmo. Zato smo si rekli, da lahko proti Bešiktašu zmagamo, če skozi celotno tekmo ohranimo intenzivnost, komunikacijo in zbranost," je po tekmi dejal Sekulić.