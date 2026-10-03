Sekulićeva Barca do zmage, Slovenci brez statistike

Košarkarji Barcelone so pod vodstvom slovenskega trenerja Aleksandra Sekulića prišli do druge zmage v letošnji evroligi. Na gostovanju pri Bešiktašu so pokazali precej boljšo predstavo kot na prejšnji tekmi v Dubaju in slavili s 95:82. Barcelona je v dvoboju od začetka delovala bolj zbrano in odločno. Katalonci so predvsem v obrambi pokazali več čvrstosti, v napadu pa so znali izkoristiti svoje priložnosti.
Prav kombinacija dobre obrambe in zanesljive izvedbe v ključnih trenutkih je bila po besedah Sekulića ključna za zmago. "V Dubaju smo imeli pet zelo slabih minut v drugi četrtini, ki so odločile tekmo. Zato smo si rekli, da lahko proti Bešiktašu zmagamo, če skozi celotno tekmo ohranimo intenzivnost, komunikacijo in zbranost," je po tekmi dejal Sekulić.
Njegove besede so se na parketu tudi uresničile. Barcelona je nadzorovala dogajanje in se ni pustila zmesti niti v trenutkih, ko je domača ekipa poskušala ujeti priključek. Katalonci so odgovorili z mirno igro in učinkovitimi napadi ter si do konca zagotovili dovolj varno prednost.
Pomembno vlogo pri zmagi je s 15 točkami imel tudi nekdanji košarkar Olimpije Umoja Gibson, ki je poudaril predvsem ekipni pristop. "Držali smo skupaj, kolektivno, na obeh straneh igrišča. Ko smo potrebovali, smo dosegli pomembne obrambne zaustavitve, in izvedli akcije, kot je bilo treba," je dejal.
Barcelona je tako po porazu v Dubaju hitro odgovorila in dobila pomembno potrditev, da lahko tudi na gostovanjih igra na visoki ravni. Slovenski košarkarji tokrat niso imeli vidnejše vloge. Stefan Joksimović se ob zmagi Baskonije ni vpisal med strelce, Klemen Prepelič pa pri porazu Dubaja ni dobil priložnosti za igro.
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