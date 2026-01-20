Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Selektor Aleksandar Sekulić je ostal brez službe

St. Peterburg, 20. 01. 2026 11.00 pred 1 uro 1 min branja 38

Avtor:
M.D.
Aleksander Sekulić

Aleksander Sekulić je nedavno podaljšal sodelovanje s Košarkarsko zvezo Slovenije in bo slovenski selektor tudi v naslednjih dveh letih. Še dobro, bi lahko rekli, saj je bil zdaj odpuščen z mesta trenerja ruskega Zenita.

Aleksander Sekulić
Aleksander Sekulić
FOTO: Profimedia

Aleksander Sekulić je vodenje moštva Zenita iz St. Peterburga prevzel junija lani. V ruski VTB United League Zenit trenutno zaseda šesto mesto, po dveh zaporednih porazih proti Lokomotivi Kuban in Nižnjemu Novgorodu je uprava Zenita prišla do zaključka, da v prihodnje ne želi sodelovati s slovenskim selektorjem.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Svet direktorjev košarkarskega kluba Zenit je sprejel odločitev, da glavni trener Aleksander Sekulić ne bo več opravljal svojih dolžnosti. Priprave ekipe na tekmo 22. kroga rednega prvenstva Enotne lige VTB proti MBA-MAI bo vodil Maksim Učajkin, ki bo začasno opravljal dolžnosti glavnega trenerja," so zapisali na spletni strani kluba.

KZS zenit Aleksander Sekulić

Prvaki nadigrali Cleveland, kriza Knicksov se poglablja

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI38

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Korošec77
20. 01. 2026 12.46
Ce ze pri nas hocejo na vsak nacin, da ima Sekulic neko sluzbo, naj mu dajo za skenirat pa kopirat nekaj. Repko naj pa koncno vodi nekdo sposoben. Mislim da se ze leta opozarja na to. Rusi so doumeli v pol leta.
Odgovori
0 0
SpamEx
20. 01. 2026 12.45
Ste kost vrgl ane. Men je Sekulić super selektor
Odgovori
0 0
grikos
20. 01. 2026 12.44
Za vodenje kluba ni dober,za reprezentanco pa je
Odgovori
0 0
PetindvajsetUR
20. 01. 2026 12.43
Neverjetno, odpustil so takega strokovnjaka????? Pa ka je narobe z njimi??? 🤣
Odgovori
0 0
barjan?ek1
20. 01. 2026 12.39
Erjavec in Dončič upam da vaju bo sedaj srečala pamet saj se igrata z ugledom slovenske repke, če bo ta totalno nesposobni človek ostal selektor. Goboko si zamislita res.Pa poslušajta stroko. Saj to ni neka vesoljska znanost.
Odgovori
0 0
roten
20. 01. 2026 12.38
A bo Mohorič
Odgovori
0 0
barjan?ek1
20. 01. 2026 12.35
Bravo Rusi. Sedaj pa še mi. Nemudoma.
Odgovori
+3
3 0
jakobjan
20. 01. 2026 12.30
Kaj pa mi čakamo?
Odgovori
+2
2 0
PuntaChristo
20. 01. 2026 12.26
Zanimivo!! Oni so ugotovili, da je nesposoben, mi pa ga bomo spet zaposlili!? Dajte starega Dončica s pozicije, ker nima pojma.
Odgovori
+6
6 0
štajerc65
20. 01. 2026 12.25
KZS kaj čakaš? Ni sposoben za klub kaj šele za reprezentanco.
Odgovori
+4
4 0
PuntaChristo
20. 01. 2026 12.30
Jaz bi tud bil takšen direktor .. več ali manj v Ameriki, doma pa.vlečem plačo, da glavo peče. Mater se eni ugurajo ... upam, da se bo kmalu vse uredilo, da se bodo pijavje od
Odgovori
+4
4 0
PuntaChristo
20. 01. 2026 12.31
... da se bodo pijavke odlepile od korita. Ne vem no, kaj nima noben pregled nad KZS ??
Odgovori
+3
3 0
Castrum
20. 01. 2026 12.22
Presenečenje?
Odgovori
+1
2 1
JOSEPH HAYDN
20. 01. 2026 12.17
Samo veleuma Erjavec in Dončić še vedno zaupata temu nesposobnežu.
Odgovori
+8
8 0
Wolfman
20. 01. 2026 12.16
Vodka in časopis po rusko!
Odgovori
+2
2 0
Kato11
20. 01. 2026 12.16
Tudi pri nas bi mu že zdavnaj morali pokazati vrata...
Odgovori
+3
3 0
Peroj
20. 01. 2026 12.15
Rusi so kokr neumni in VELIKI BEDAKI!? Ocitno so prisli k PAMETI. Kdaj se bo to zgodilo v SLO? Dajte mu neko funkcijo na KZS, bo manj škode…
Odgovori
+5
5 0
Slovenska pomlad
20. 01. 2026 12.13
Zato se tudi tako oklepa selektorstva.
Odgovori
+3
4 1
a res je
20. 01. 2026 12.09
Podtaknjenci iz srbije bodo uničili vse, da nas bodo potem "rešili" kot so nas leta 1991.
Odgovori
+6
6 0
FAUSTOS1
20. 01. 2026 11.59
nobeno presenečenje saj le v slo takšen amaterski trener lahko vodi reprezentanco-seveda ob veliki podpori rjavca,ki je zašel v košarko
Odgovori
+6
9 3
a res je
20. 01. 2026 12.06
Ha, ha , ha... Tu je verjetno bolj v ozadju športna mafija.
Odgovori
-1
0 1
heris
20. 01. 2026 11.57
Rusi se izgled bolje spoznajo na kosarko kot mi.
Odgovori
+14
14 0
a res je
20. 01. 2026 12.07
Pri nas je važno, da imajo športni funkcionarji lepe službe in lepe plače na račun športnikov.
Odgovori
+5
5 0
Desno
20. 01. 2026 11.56
Bravo....erjavec bi mogu prvi it... Za njim pa sekulic
Odgovori
+8
9 1
bibaleze
Portal
Bi ga prepoznali? Tako je bil videti Sanjski moški
Starši obupani: vrtci polni, otroci brez varstva
Starši obupani: vrtci polni, otroci brez varstva
Mladi Beckham ostro o družini
Mladi Beckham ostro o družini
To je najlepše ime na svetu
To je najlepše ime na svetu
zadovoljna
Portal
Tako dobro je videti žena Lionela Messija
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo igrivi, tehtnice skrbijo za zdravje
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo igrivi, tehtnice skrbijo za zdravje
Športne bunde, ki jih lahko nosimo vsi
Športne bunde, ki jih lahko nosimo vsi
Top 3 romantična doživetja za pare
Top 3 romantična doživetja za pare
vizita
Portal
Kronična utrujenost kot opozorilni znak: ko je vzrok lahko pomanjkanje vitamina B12
Tri majhne spremembe, ki vam lahko podaljšajo življenje
Tri majhne spremembe, ki vam lahko podaljšajo življenje
Kako resna je psihoza, povezana z umetno inteligenco?
Kako resna je psihoza, povezana z umetno inteligenco?
Znanstveniki vse bližje zdravljenju Huntingtonove bolezni
Znanstveniki vse bližje zdravljenju Huntingtonove bolezni
cekin
Portal
Ali je imel Valentino otroke?
Opravljenih kar 17 transakcij, ostala brez 1500 evrov
Opravljenih kar 17 transakcij, ostala brez 1500 evrov
Vaša služba ni edina čudna: Smešne in absurdne zgodbe iz pisarne
Vaša služba ni edina čudna: Smešne in absurdne zgodbe iz pisarne
Petnajst let zapored priznan kot top delodajalec
Petnajst let zapored priznan kot top delodajalec
moskisvet
Portal
Umrla je princesa
Za izgubo maščobe in hitrejši metabolizem poskusite to
Za izgubo maščobe in hitrejši metabolizem poskusite to
Pred dvema mesecema hodila po modni pisti, danes je na vozičku
Pred dvema mesecema hodila po modni pisti, danes je na vozičku
Reši kviz in preveri, kako dobro poznaš skrivnosti severnega sija
Reši kviz in preveri, kako dobro poznaš skrivnosti severnega sija
dominvrt
Portal
Miran Rudan ganil ob Arijevem 9. rojstnem dnevu
Kako pravilno oprati vzglavnik?
Kako pravilno oprati vzglavnik?
Hitri popravki, ki povečajo vrednost doma
Hitri popravki, ki povečajo vrednost doma
6 presenetljivih načinov, kako pozimi ohraniti sobne rastline zdrave
6 presenetljivih načinov, kako pozimi ohraniti sobne rastline zdrave
okusno
Portal
Kuharski kviz: Odkrijte, kako dober kuhar ste v resnici
Hitra sladica za razvajanje ob kavi
Hitra sladica za razvajanje ob kavi
Preprosti kuharski triki, ki se jih splača preizkusiti
Preprosti kuharski triki, ki se jih splača preizkusiti
Dobra enostavna kosila za vsak dan v tednu
Dobra enostavna kosila za vsak dan v tednu
voyo
Portal
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
Čao Bela
Čao Bela
Čas smrti
Čas smrti
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450