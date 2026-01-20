Selektor Aleksandar Sekulić je ostal brez službe

Aleksander Sekulić je vodenje moštva Zenita iz St. Peterburga prevzel junija lani. V ruski VTB United League Zenit trenutno zaseda šesto mesto, po dveh zaporednih porazih proti Lokomotivi Kuban in Nižnjemu Novgorodu je uprava Zenita prišla do zaključka, da v prihodnje ne želi sodelovati s slovenskim selektorjem.
"Svet direktorjev košarkarskega kluba Zenit je sprejel odločitev, da glavni trener Aleksander Sekulić ne bo več opravljal svojih dolžnosti. Priprave ekipe na tekmo 22. kroga rednega prvenstva Enotne lige VTB proti MBA-MAI bo vodil Maksim Učajkin, ki bo začasno opravljal dolžnosti glavnega trenerja," so zapisali na spletni strani kluba.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.