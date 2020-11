Selektor Grgić: Grške igrice nam ne pridejo do živega

Slovensko žensko člansko košarkarsko izbrano vrsto čaka četrta preizkušnja v kvalifikacijah za uvrstitev na evropsko prvenstvo, ki ga bosta naslednje leto gostili Francija in Španija. V tako imenovanem mehurčku na Kreti je pred izbrankami selektorja Damirja Grgića sila zahtevna naloga, saj se bodo v soboto ob neposrednem prenosu na Kanalu A in Voyo (18.50) pomerile z gostiteljicami Grkinjami.

Grška izbrana vrsta je že vrsto let v širšem krogu najboljših ženskih košarkarskih reprezentanc na stari celini. Naše košarkarice na Grkinje vežejo sicer lepi spomini, saj so jih na zadnjih dveh medsebojnih srečanjih - najprej na svojem premiernem evropskem prvenstvu na Češkem pred tremi leti in pol in nato še lani na uvodni kvalifikacijski tekmi za EP 2021 pred domačimi navijači - premagale, kar je dobra popotnica pred jutrišnjim obračunom na Kreti ( prenos na Kanalu A in Voyo od 18.50 naprej ).

Četrto kvalifikacijsko preizkušnjo naših košarkaric si boste v neposrednem prenosu lahko ogledali na Kanalu A in Voyo v soboto, 14. novembra, s pričetkom ob 18.50. Ne zamudite, saj selektor Damir Grgić z izbrankami napoveduje srdit boj do zadnje kapljice znoja za novo, zelo pomembno kvalifikacijsko zmago za potrditev nastopa na tretjem zaporednem evropskem prvenstvu!

Selektor Damir Grgić kljub velikim težavam zaradi okužb z novim koronavirusom oziroma poškodb, saj ne more računati na kar peterico standardnih reprezentantk (Nika Barič, Tina Jakovina, Tina Trebec, Zala Friškovec in Eva Rupnik), prepričljivo vodi slovensko reprezentanco k njenemu tretjemu zaporednemu nastopu na evropskem prvenstvu. S tremi zmagami brez poraza v dozdajšnjem delu kvalifikacij so Grgićeve izbranke še enkrat več potrdile svojo kakovost, o tem, da jih v soboto čaka najtežja preizkušnja doslej, ne dvomi prav nihče. "Vemo, da je Grčija kakovostna reprezentanca, ki razpolaga z igralsko širino. Podobno kot naša izbrana vrsta so Grkinje zelo močne pod obročem, o zmagovalcu pa bodo odločale malenkosti, morda navdih katere od nosilk igre, ki bodo v naši skrajšani rotaciji morale prevzeti več odgovornosti v igri. Dekleta so dobro pripravljena in motivirana, da na Kreti odigrajo še eno dobro tekmo v dveh dneh," je pred četrto kvalifikacijsko preizkušnjo optimističen slovenski selektor, ki je peščici novinarjev prek Zoom videokonference zaupal, da gostitelji novembrskega kvalifikacijskega okna ne izbirajo sredstev v želji, da bi zmaga ostala doma.

icon-expand V odsotnosti Nike Barič Annamaria Prezelj (na fotografiji z žogo) ob pomoči izkušene Teje Oblak odlično poveljuje igri slovenske ženske košarkarske reprezentance v kvalifikacijskem mehurčku na Kreti. FOTO: Fiba