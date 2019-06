Selektor Grgič: Ko si enkrat v četrtfinalu, je možno prav vse

Vse tekme slovenske reprezentance na evropskem prvenstvu si boste lahko v neposrednem prenosu ogledali na Kanalu A in VOYO. Začnemo pa že v četrtek, 27. junija, z uvodnim obračunom proti izbrani vrsti Madžarske od 15.50 dalje. Naslednji dan, torej v petek, 28. junija, bodo nasprotnice Slovenk favoritinje Turkinje prav tako s prenosom od 15.50 naprej. Tretja in obenem morda ključna tekma skupinskega dela za preboj v izločilne boje pa po dnevu premora varovanke selektorja Damirja Grgića čaka v nedeljo, 30. junija, z začetkom ob 18.20.

"Vsaka pripravljalna tekma je bila zgodba zase. Podobno kot bo od četrtka dalje v Nišu, kjer nas čakajo tri tekme skupinskega dela evropskega prvenstva. Bolj kot se bližamo zaključku priprav, več časa posvečamo piljenju specifičnih taktičnih zamisli tako v obrambi kot v napadu. Osebno sem zelo zadovoljen s pristopom, izkazano željo in voljo reprezentantk, ki se še kako dobro zavedajo, kaj jih čaka v Srbiji," tri dni pred uvodnim obračunom na Eurobasketu proti Madžarski pravi Grgić, ki se je s prvimi večjimi težavami soočil še pred začetkom priprav, ko so kot po tekočem traku iz različnih razlogov odpadle Larisa Ocvirk , Sara Meden in Tina Trebec .

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je v pripravljalnem obdobju odigrala skupno osem prijateljskih tekem. Od tega jih je dobila šest, le dve je odigrala pod želeno ravnjo, kar so izkoristile košarkarice Hrvaške in Slovaške. A skupni vtis je pozitiven, čemur pritrjuje tudi selektor in obenem 'arhitekt' preporoda slovenske ženske reprezentančne košarke Damir Grgić .

Uspešne tudi brez Nike in Teje

"Pri Sari in Tini je šlo za poškodbi, ki sta jima onemogočili nastop na Eurobasketu. O Larisi pa je bilo prav tako že veliko povedanega, tako da se nima smisla vračati v preteklost. Kljub navedenim odsotnostim ocenjujem, da imamo kakovostno reprezentanco, ki se lahko enakovredno kosa z vsakim nasprotnikom. Tudi prijateljske tekme so pokazale, da nam borbenosti, odločnosti in želje, kar bodo tri naše največje odlike v Nišu, ne primanjkuje. In še ena stvar je, ki dovolj zgovorno priča o pristopu in značaju naših reprezentantk, ki so dve pripravljalni tekmi dobili tudi brez pomoči Nike Baričin Teje Oblak. Vse te malenkosti pa ustvarjajo oziroma krepijo moštveni duh, kar bo v Srbiji izjemnega pomena," meni alfa in omega ženske košarke v deželi na sončni strani Alp.

V obrambi še precej rezerv, glavna naloga stabilizirati skok

Ko smo se pogovarjali s selektorjem Grgićem, smo dobili vtis, da ga morda skrbi le en košarkarski element, ki bi ob omenjenem pomanjkanju visokih košarkaric lahko predstavljal večjo težavo na prihajajočem evropskem prvenstvu. "Naša velika prednost je uigranost, saj večina reprezentantk skupaj nastopa že nekaj let. Ob tem pa velja poudariti, da bomo zaradi sestave moštva še hitrejši in agresivnejši kot pred dvema letoma na Češkem. Res pa je, da bomo morali biti še posebej osredotočeni na igro v obrambi in v skoku. Če bomo uspeli nadzorovati skok v obrambi, potem bodo naše možnosti za dosego lepega rezultata na prvenstvu velike. Glede na to, da smo nekaj taktičnih različic pripravljali za sam začetek tekmovanja, imamo še določene rezerve v igri, ki jih bomo aktivirali na samem prizorišču Eurobasketa. Verjamem, da bomo uvodno tekmo z Madžarkami pričakali na optimalni ravni pripravljenosti," poudarja priljubljeni 'Grga', ki za glavni cilj izpostavlja željo po enakovrednem boju s tekmicami najvišjega kakovostnega razreda.