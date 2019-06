Selektor Grgić prevzel odgovornost za poraz: Glave niso bile na pravem mestu

Slovenske košarkarice so kljub zadnjemu porazu v predtekmovalni skupini C evropskega prvenstva v Nišu proti Italiji (57 : 75) osvojile eno od želenih prvih treh mest - natančneje končno 3. mesto -, kar pomeni, da se bodo za uvrstitev med osem najboljših reprezentanc na stari celini v torkovem repasažu v Beogradu pomerile z močno reprezentanco Belgije.



Slednja je v zadnjem krogu v skupini D v Zrenjaninu sama odločala o svoji usodi, a zaradi poraza z gostiteljico turnirja Srbijo (66 : 70) zasedla končno 2. mesto. V slovenskem taboru so se že ozrli k torkovemu, z rezultatskega vidika zagotovo najpomembnejšemu obračunu na letošnjem Eurobasketu, toda še pred tem so potegnili črto pod najslabšo predstavo v skupinskem delu in porazu z našimi zahodnimi sosedami.



Prezljeva in Grgić verjameta v boljšo Slovenijo

"Brez kakršnihkoli zadržkov prevzemam krivdo za poraz z Italijo. Glave tokrat preprosto niso bile na pravem mestu. S tem smo na nek način delno pokvarili vtis Slovenije na evropskem prvenstvu, a moramo biti v isti sapi ponosni, da smo se uvrstili med dvanajst najboljših reprezentanc v Evropi. Zdaj je pred nami dan počitka, nato pa nas čaka glavna tekma na Eurobasketu. Verjamem, da bomo v torek v Beogradu odigrali veliko boljšo tekmo," je vtise strnil po drugem porazu na turnirju v Srbiji in obenem prevzel odgovornost za slabšo predstavo proti Italiji selektor slovenske reprezentance Damir Grgić.