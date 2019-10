Selektor ruske reprezentance: Evroliga je vse slabša, ker bi rada postala NBA

"Evroliga izgublja na kakovosti. Vodilni skušajo format tekmovanja čim bolj približati ligi NBA, a se ne zavedajo, da s tem uničujejo državna prvenstva, ki so iz leta v leto slabša," je za ruski sports.ru, dejalSergej Bazarevič. Evroliga je namreč pred leti spremenila sistem tekmovanja, ki sedaj zelo spominja prav na ligo NBA. Kar 11 od 18 ekip ima namreč že v naprej zagotovljeno svoje mesto, ki ni odvisno od predstav na parketu. Dodatna štiri mesta zapolnijo prvaki lig ABA, VTB, ACB in nemškega prvenstva. V Evroligi ima pravico nastopati tudi aktualni prvak EuroCupa, še dve moštvi pa sta po najnovejših spremembah posebej povabljeni s strani organizatorjev.

Prav to, da imajo ekipe že v naprej zagotovljeno mesto med najboljšimi, najbolj moti 54-letnega Rusa, ki meni, da se s tem uničuje tekmovalnost med moštvi: "Evropa je bila od nekdaj znana po svojih športnih načelih. V prvenstvih so ekipe vedno krožile. To, da lahko zaradi slabih predstav izpadeš iz tekmovanja, je logično. Ko sem treniral v Italiji, se je za obstanek vselej borilo vsaj šest ekip, s tem pa je med njimi rasla tekmovalnost in posledično tudi zanimivost samih tekem. Tega v Evroligi ni več, kar je nespametno. Če po polovici sezone uvidiš, da za končnico nimaš možnosti, nimaš več za kaj igrati."

Najboljše evropske ekipe imajo svoje mesto v Evroligi zagotovljeno, ker v njeno blagajno prispevajo največ denarja. Most med evropsko smetano in ekipami, ki jim zaradi finančnih nezmožnosti preboj med najboljše na stari celini ne uspe, se iz leta v leto veča. Zaradi tega trpijo državna prvenstva, saj jim klubi, ki nastopajo v Evroligi, ne namenjajo več takšne pozornosti, kot so jim nekoč, ko so si prav prek njih zagotavljali nastope v elitnem klubskem tekmovanju. V ozadju sprememb brez dvoma tiči želja po zaslužku nekaterih organizacij in posameznikov, a se s tem slabša kvaliteta tekmovanja, še opozarja Bazarevič: "Ker morajo ekipe kar dvakrat na teden nastopati po celotni Evropi, košarkarji nimajo dovolj časa za počitek in regeneracijo. Igralci so zaradi tega fizično izžeti in iz kroga v krog se kvaliteta košarke slabša. Tekem je enostavno preveč, to je neumnost."