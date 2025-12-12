'Selektor Sekulić opravlja odlično delo, januarja bomo podaljšali pogodbo'

Predsednik Košarkarske zveze Slovenije Matej Erjavec je v daljšem pogovoru analiziral trenutno stanje v slovenski košarki. S posebnim poudarkom na dogajanju tako v moški kot ženski reprezentanci, obenem pa je potrdil, da se vodstvo KZS aktivno ukvarja s pridobitvijo potrebne dokumentacije za novega naturaliziranega košarkarja.

Prvi mož KZS-ja ne skriva, da je prvi favorit za novega naturaliziranega košarkarja soigralec Luke Dončića pri Los Angeles Lakersih Jaxson Hayes, v nadaljevanju pogovora z našim novinarjem Milanom Doknićem pa je med drugim še razkril, da je upravni odbor zveze zadovoljen z delom selektorja moške izbrane vrste Aleksandrom Sekulićem, ki mu s koncem iztekajočega se leta poteče pogodba. "V javnosti je prišlo do napačne interpretacije selektorjeve pogodbe, saj je Aleksander Sekulić pred dvema letoma podaljšal pogodbo za dve leti, kar pomeni, da je ta še vedno veljavna in poteče ob koncu tega koledarskega leta. Naslednji mesec (januar 2026) bomo podaljšali pogodbo še za naslednji dve leti. Z delom selektorja smo zelo zadovoljni, tako da ni dvoma, da bomo nadaljevali skupno pot," je nič kaj presenetljivo novico obelodanil Matej Erjavec.

Prvi mož Košarkarske zveze Slovenije Matej Erjavec je potrdil, da bo Aleksander Sekulić tudi v prihodnje opravljal delo selektorja slovenske izbrane vrste. FOTO: 24ur.com icon-expand

"Iztekajoče se košarkarsko leto je bilo ugodnega, prijetnega okusa. Če pa skušam malce razčleniti posamične segmente slovenske reprezentančne košarke v preteklem letu, smo malce razočarani pri dekletih, ker smo pričakovali več. Kasneje smo bili tudi malo razočarani pri fantih, ker smo bili na evropskem prvenstvu v četrtfinalu zelo blizu uspeha proti Nemčiji. Po drugi strani pa smo bili zelo prijetno presenečeni nad uspehi v mlajših selekcijah," je učinek reprezentančnih selekcij v moški in ženski konkurenci ocenil predsednik Košarkarske zveze Slovenije. Ko beseda steče o enem od najboljših košarkarjev na svetu, se Erjavcu nariše nasmeh na obrazu. "O Luki ne bi izgubljal odvečnih besed. Še pred žrebom kvalifikacijskih skupin za svetovno prvenstvo 2027 me je v telefonskem pogovoru vprašal, kdaj bi lahko zaigral v dresu z državnim grbom. Glede na kvalifikacijska okna bo prvič možno v juniju prihodnje leto. To pove vse o njegovi pripadnosti slovenski reprezentanci."

Erjavec je zgolj potrdil večmesečna namigovanja v javnosti, da je prvi kandiat za pridobitev slovenskega državljanstva soigralec Luke Dončića pri Los Angeles Lakersih Jaxson Hayes. FOTO: X icon-expand