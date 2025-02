Selektor Sekulić za tekmi proti Ukrajini in Izraelu vpoklical štiri novince

42. izvedba EuroBasketa bo na sporedu med 27. avgustom in 14. septembrom 2025. Skupinski del bodo gostili Ciper (Limassol), Poljska (Katovice), Finska (Tampere) in Latvija (Riga), kjer se bo odvil tudi sklepni del prvenstva. Žreb skupin bo 27. marca.

"Zaključek kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu bomo znova pričakali v precej premešani zasedbi. Poglavitni cilj smo z uvrstitvijo na prvenstvo že izpolnili. Tudi zaradi tega nekaj igralcev tokrat ne bo del reprezentančne akcije. To nam omogoča, da lahko priložnost za dokazovanje dobijo mlajši igralci, med katerimi so tudi novinci. A ne glede na to, si kvalifikacije želimo zaključiti z dvema dobrima predstavama. Prepričan sem, da bodo vsi vabljeni igralci na zbor prišli z veliko želje. Kot običajno, časa za pripravo ne bomo imeli veliko. Tako bo primarna naloga, da v teh nekaj treningih vloge razdelimo tako, da bo vsak posameznik reprezentanci prinesel tisto, kar ekipa od njega najbolj potrebuje," je ob objavi seznama za uradno spletno stran KZS povedla selektor Aleksander Sekulić .

Slovenci bodo s pripravami začeli v ponedeljek, 17. februarja, a se bodo v domovini zadržali zgolj slabe tri dni. V zaključku kvalifikacij jih namreč čakata gostujoči tekmi proti Ukrajini in Izraelu, ki pa bosta zaradi razmer v obeh državah odigrani v latvijski Rigi. Ukrajina in Slovenija bosta na parket stopili v petek, 21. februarja, Izrael in Slovenija pa v ponedeljek, 24. februarja.

Slovenski košarkarji so si 15. zaporedni nastop na evropskem prvenstvu priigrali še pred zadnjima dvema tekmama. Na EuroBasket 2025 so prav tako že uvrščeni tudi Izraelci. Dve tekmi pred koncem kvalifikacij imata namreč Slovenija in Izrael na lestvici tri zmage in poraz, Portugalska je zbrala dve zmagi in dva poraza, Ukrajina pa je bila štirikrat poražena. Poleg Slovenije, Izraela ter vseh štirih gostiteljic (Latvija, Ciper, Finska in Poljska) imajo vozovnico prvenstva že zagotovljeno Italija, Litva, Srbija, Španija in Turčija.