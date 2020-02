Selektor Trifunović optimističen: Boljši smo od Avstrijcev

Za to pa bodo morali v prvi vrsti poskrbeti reprezentanti sami, ki se zavedajo, da je bilo v njihovi igri pred dnevi v Sombotelu preveč osnovnošolskih napak, ki so botrovale novemu, nič kaj prijetnemu porazu. Še največji dolžnik je glede na svoj ugled in številke, ki jih dosega v močnem španskem državnem prvenstvu v dresu Joventuda iz Badalone, s prve kvalifikacije tekme na Madžarskem ostal ostrostrelec Klemen Prepelič , ki se v ključnih trenutkih ni znašel najbolje. Selektor Trifunović verjame v moštveno 'preobrazbo' v srečanju proti reprezentanci, ki jo Slovenija niti v enem trenutku ne sme jemati z levo roko.

Slovenija mora zmagati

Bo že držalo, da so Avstrijci uvodno kvalifikacijsko tekmo pred svojimi navijači dokaj gladko izgubili proti favoriziranim Ukrajincem, a v isti sapi gre dodati, da so naši severni sosedi nastopili brez svojih dveh ključnih mož - Sylvena Joshue Landesberga in Rašida Mahalbašića. Ne glede na to, ali bo omenjeni dvojec v nedeljo ob neposrednem prenosu na Kanalu A (16.45) nastopil ali ne, za slovensko reprezentanco pride v poštev zgolj in samo zmaga!

"Po zapravljeni priložnosti na Madžarskem bo treba stopiti skupaj, dvigniti glave in pokazati pravi moštveni značaj. Četrtkovo tekmo bomo dobro analizirali in upam, da se nam takšne napake ne bodo več dogajale. Imamo še nekaj časa, da se pripravimo na naslednjega nasprotnika, ki mu tekom priprav veliko pozornosti sicer še nismo posvečali. Prepričan pa sem, da smo boljša ekipa od Avstrije, kar bo seveda treba potrditi tudi na igrišču," je pred drugo tekmo v kvalifikacijah za EP 2021 optimističen selektor Rado Trifunović.