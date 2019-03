Selektor Trifunović se bo v ZDA pogovarjal z Dončićem, Dragićem in Kokoškovom

Po delovnem obisku v Španiji vodstvo reprezentance čaka pot čez lužo, kjer bodo na sporedu nova srečanja in pogovori. Rado Trifunović in Matej Likar bosta Luko Dončića v Dallasu spremljala na teksaških derbijih proti Houstonu in San Antoniu, Gorana Dragića in Miami na obračunu z Milweaukeejem in Charlottom, Phoenix Igorja Kokoškova pa bo na dan njunega obiska gostil Utah, so sporočili iz KZS. ''Za nami je naporno obdobje kvalifikacij za svetovno prvenstvo. V teh dneh s strokovnim štabom že pripravljamo temeljite analize, hkrati pa imamo skupaj z vodstvom zveze pogled že usmerjen v prihodnost. Poleg kvalifikacij za evropsko prvenstvo leta 2021, ki se bodo začele novembra, imamo v mislih tudi morebitne kvalifikacije za olimpijske igre. Upamo, da nam bo FIBA namenila posebno povabilo na enega izmed kvalifikacijskih turnirjev. V kolikor vabilo prejmemo verjamem, da se bomo na tem turnirju predstavili v najmočnejši zasedbi,"pravi Trifunović.

"Že med delovnim obiskom v Španiji sva z direktorjem reprezentance Matejem Likarjem spoznala, da igralcem osebni stik in odkrita izmenjava mnenj veliko pomeni. Tako smo se odločili, da v teh dneh odpotujeva še v Združene države Amerike. Za uvod se bova v Dallasu sestala z Luko Dončićem ter njegovimi trenerji in nadrejenimi, ter se pogovorili o morebitnem reprezentančnem poletju prihodnje leto. Prav tako pa se veseliva srečanja z Goranom Dragićem, ki je v preteklosti naredil zelo veliko za našo reprezentančno košarko in je bil na zadnjem evropskem prvenstvu pravi vodja reprezentance," je dodal selektor.

Erjavec in Nesterović na obisku pri Čeferinu

Na povabilo predsednika Uefe Aleksandra Čeferina sta se v Ženevi mudila predsednik KZS Matej Erjavec in generalni sekretar Rašo Nesterović. Čeferinovi gostje so bili še vodilni možje hrvaške, srbske in litovske košarkarske zveze, na sproščenem delovnem sestanku pa je pogovor tekel o aktualnih razmerah v nogometu in košarki.