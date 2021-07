Selektor ZDA o Sloveniji: Okoli Luke postaviš štiri 'garače' in že imaš peklensko ekipo

Selektor košarkarske reprezentance ZDA Gregg Popovich je na novinarski konferenci ob začetku priprav na olimpijske igre moral odgovarjati tudi na vprašanja o slovenskem košarkarskem virtuozu Luki Dončiću in slovenski reprezentanci. Uspeh države, ki premore vsega nekaj malega več kot dva milijona prebivalcev, je močno odmeval tudi v ameriških medijih. Tudi zavoljo Luke Dončića, ki je bil v pretekli sezoni lige NBA uvrščen v idealno peterko lige NBA.

icon-expand Gregg Popovich FOTO: Fiba

"Luka je spektakularen igralec, kot že vsi vemo. Je eden najboljših košarkarjev na svetu in, poudarjam – na svetu. Zgodaj se je dokazal v Evropi in bil je hiter študent tudi v ligi NBA, zagotovo. Zabavno ga je gledati. Njegove sposobnosti, tekmovalnost, velikost, prirojeni košarkarski IQ so zelo impresivni," je Luko po zadnjih izjemnih predstavah na kvalifikacijskem turnirju v Litvi, ki ste si ga lahko ogledali na Kanalu A in VOYO, pokomentiral aktualni ameriški selektor Gregg Popovich.

Odgovarjal je tudi na vprašanje, kako nevarni so lahko Slovenci na olimpijskih igrah. "Okoli Luke postaviš štiri 'garače' in že imaš peklensko ekipo. In prav to Slovenija ima. Prav tako so zelo agresivni, dobro zadevajo, trenerski štab je zelo predan, vsi si želijo zmagovati, nihče pa si ne želi zmagovati bolj kot Luka. Prepričan sem, da je trenutno zelo srečen in da bo še naprej tekmoval na tako visoki ravni. Brez dvoma," je pokomentiral legendarni trener z bogatimi NBA-izkušnjami. Pred Popovichem je sicer velik izziv. Z reprezentanco ZDA je namreč na svojem prvem velikem turnirju, tj. SP leta 2019, pogorel. Reprezentanca ZDA je namreč ostala brez medalje, na koncu je na prvenstvu na Kitajskem osvojila šele sedmo mesto, potem ko jo je v četrtfinalu zaustavila Francija.