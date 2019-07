Messina eden glavnih vzrokov, da se je Sergio Rodriguez odločil za Milano

V Milano je prišla nova "metla", vlogo prvega trenerja je prevzel Ettore Messina, v zadnji sezoni še pomočnik Gregga Popovicha v ligi NBA pri moštvu San Antonio Spurs. Messina je trener z dolgo kilometrino in bogato zgodovino lovorik, štirikrat je osvojil lovoriko Evrolige in štirikrat tudi naslov italijanskega prvaka. Olimpia bo v novi sezoni zelo kvalitetna zasedba, z visokimi ambicijami.

To je jasno tudi po zadnji okrepitvi, Sergio "El Chacho" Rodriguez je danes podpisal triletno pogodbo. Španski košarkar je imel še enoletno pogodbo z moskovskim CSKA-jem v vrednosti, a se je odločil za odhod in je podpisal v Milanu v pogodbo v skupni vrednosti 5,8 milijona evrov. Rodriguez in Messina sta že sodelovala pri madridskem Realu.

"Sem izjemno navdušen in motiviran ob novem poglavju v moji karieri. Prihod v Milano veliko pomeni meni in moji družini. Smo zadovoljni. Priložnost predstavljati tako velik klub kot je Olimpija, ter igrati v drugi državi, je bilo zame izjemno pomembno, da sem se odločil za spremembo. Ettore Messina je bil prav tako velik faktor, zelo ga spoštujem. Ponovno sodelovanje z njim bo izjemno. Skupaj se bomo potrudili, kot moštvo, da bodo vsi, ki podpirajo Olimpio Milan, ponosni na nas. Forza Olimpia," je povedal Rodriguez v izjavi za uradno spletno stran kluba. Španski reprezentant je sicer odpovedal sodelovanje v reprezentanci za letošnje svetovno prvenstvo na Kitajskem.

V italijanski košarki se kot kaže znova "vrti" veliko denarja, saj je pred kratkim s prihodom v bolonjski Virtus presenetil povratnik iz lige NBA Miloš Teodosić. Srbski reprezentant se je v klubu pridružil trenerju (in srbskemu selektorju) Saši Đorđeviću. Teodosić bo v treh sezonah zaslužil približno 5,5 milijona evrov.