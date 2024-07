Sesar: Očitno je, da Dončić ni v dobrem stanju

Hrvaška je na prvi tekmi kvalifikacijskega turnirja za olimpijske igre povsem nadigrala Slovenijo in slavila z visokih 108:92. A bolj kot poraz v oči bode jalova in anemična predstava varovancev selektorja Aleksandra Sekulića, ki bodo imeli popravni izpit proti Novi Zelandiji.

OGLAS

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Hrvati so imeli v zadnji četrtini že ogromnih 29 točk prednosti, na koncu pa so zabeležili zmago s 108:92. Dominirali so od začetka do konca tekme. Zasedba naših južnih sosedov je igrala smiselno, odločno, borbeno in zbrano. Slovenija ji na drugi strani ni uspela parirati v nobenem segmentu igre in je pravzaprav bolj spominjala na reprezentanco Hrvaške v zadnjih letih.

Izvrstno tekmo je odigral hrvaški kapetan Dario Šarić, ki je v statistiko vpisal trojni dvojček - 19 točk, 10 skokov in 10 podaj, Ivica Zubac je dodal 18 točk, osem skokov in pet asistenc, Goran Filipović pa je bil z 21 točkami najboljši strelec Hrvaške.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Odigrali smo zelo dobro partijo, mislim, da smo sijajno odprli srečanje. Nato so se nam neke stvari poklopile. Vsi so igrali odlično, ne želim nikogar izpostavljati, toda Filipović je zadel nekaj odločilnih metov. Videli smo, da lahko igramo proti Sloveniji, potrdilo se je to v kar smo verjeli. To je bil največji test te generacije, ampak to je šele začetek turnirja, gremo tekmo po tekmo," je po zmagi dejal član ekipe Golden State Warriors.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Šarić je postal šele tretji košarkar v hrvaškem dresu, ki je dosegel trojni dvojček. Pred tem je to uspelo le Toniju Kukoču in Stojku Vrankoviću.

Dario Šarić FOTO: Fiba icon-expand

"Dario Šarić je naš kapetan, naš vodja. Sijajna tekma, ves čas je s Smithom nadzoroval potek srečanja. On je na položaju kreatorja. Ko je na poziciji štirice, ko igra z žogo, je eden najboljših, če ne celo najboljša štirica na tem položaju v Evropi," je hvalo na Šarićev račun stresal selektor Josip Sesar.

Hrvaška klop FOTO: Fiba icon-expand

Ob tem pa pudaril: "Toda mi smo moštvo, mi smo ekipa. Vidni so neki vzorci, igramo vsi za enega, eden za vse. V vsakem momentu poiščemo najboljšega igralca v najboljši poziciji. Upam, da bomo nadaljevali v tem ritmu. Zmaga je včasih bolj, včasih manj izrazita, pridejo tudi porazi, ampak najbolj pomembno je, da na terenu dihamo kot en." O ekipni igri Hrvatov v dvorani Miru in prijateljstva priča tudi podatek, da so zbrali kar 34 asistenc, kar je skoraj dvakrat več od Slovenije (18 - od tega 10 Dončić). "Mi smo sem prišli osvojiti turnir! Dihamo kot eden, vsi smo prišli na priprave v polni formi in tako želimo nadaljevati," pa je bil po zmagi odločen Mario Hezonja, ki je pred kratkim podaljšal sodelovanje z madridskim Realom. Povsem nasprotno pa je bilo med tekmo razpoloženje Slovencev V prvem polčasu Luki Dončiću in njegovim soigralcem nikakor ni stekel met z razdalje. Slovenci so prvo trojko dosegli šele v 15. poskusu, minuto pred odhodom na odmor. Hrvaška je zaustavila Dončićev 165 tekem dolg niz, na katerih je zadel vsaj en met za tri točke. Tokrat iz devetih poskusov ni uspel doseči trojke. Kljub vsemu pa se je prvi zvezdnik slovenske reprezentance dokopal do trojnega dvojčka - 26 točk, 11 skokov in 10 asistenc.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Deloval ni niti obetajoči 'pick & roll' med Joshem Nebom in Dončićem, ki bi naj bil glavno orožje Slovenije. Videli smo ga v prvih dveh napadih, nato pa le še tik pred koncem srečanja. Prav tako pa Slovenija ne more biti zadovoljna z igro v obrambi, nasprotnik je namreč dosegel kar 108 točk.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Slovenija ima Dončića, ki lahko igra na položajih od ena do štiri, in je eden izmed najboljših. Toda igralce sem pred tekmo prepričeval: Hezonja na trojki, Slovenci nimajo odgovora, Šarić na štirici, Slovenci nimajo odgovora, Zubac na centru, Slovenci nimajo odgovora," je dejal Sesar. In dodal: "Edini cilj za to tekmo je bil, da igralce prepričam, da smo boljši od njih. Dončić je zame najboljši igralec današnjega časa, on in (Nikola) Jokić. Očitno je, da ni v dobrem stanju, da ima za sabo precej fizičnega napora in težav s kolenom."

Josip Sesar FOTO: Fiba icon-expand

"Čestitam svojim igralcem, mislim da smo popolnoma izpolnili naš načrt. V vsakem trenutku smo vedeli, kaj želimo storiti, koga napasti in kar je najpomembneje, vsako sekundo smo vedeli kako igrati obrambo nad Dončićem. To je prva tekma na turnirju, hitro sledi nova, zato moramo vse to pozabiti in se osredotočiti le na Novo Zelandijo," je za konec povedal hrvaški selektor. Danes bodo Hrvati igrali še proti Novi Zelandiji, z visoko zmago proti Sloveniji pa so se po vsej verjetnosti že izognili polfinalnem dvoboju z Grčijo, ki je absolutni favorit za prvo mesto v skupini z Dominikansko Republiko in Egiptom. Slovenija bo nujno zmago proti Novi Zelandiji, kjer ekipo v večji meri sestavljajo košarkarji iz avstralske in novozelandske lige, iskala v četrtek ob 16.30.