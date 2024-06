'V svojem stanju sem v finalu prejel šest osebnih napak, dajte no'

Luka Dončić je pred prvo domačo tekmo v finalni seriji prejel injekcijo zaradi bolečin v rebrih, težave s kolenom so tudi jasne že skoraj celotno končnico. Kljub temu je Slovenec tekmo začel zelo dobro, sledil mu je Kyrie Irving in Mavsi so v drugi polčas vstopili z minimalno prednostjo (51:50). A odlična tretja četrtina gostov je poskrbela za zaostanek 21 točk Dallasa v zadnji četrtini.

Kljub temu so se Mavsi v zadnji četrtini približali na zgolj tri točke zaostanka, a šesti prekršek Dončića štiri minute pred koncem je bil kaplja čez rob. Slovenec je bil celotno tekmo zelo animiran ob sleherni sodniški odločitvi, po težkem porazu pa ni zlahka sprejel predčasne izključitve. "Ne vem. Nismo smeli igrati fizično. Nič nočem reči, v svojem stanju sem v finalu dobil šest osebnih napak, dajte no," je po tekmi dejal Dončić, ki je namigoval na poškodbi reber, kolena in gležnja, ki so ga pestile pred tekmo.

Dallasov zvezdnik je bil šele tretjič v svoji karieri izključen po šestih osebnih napakah. Kljub bolečem porazu pa Dončić še vedno ni obupal: "Trikrat smo že igrali proti njim in zdaj jih poznamo. Zelo pozitivno je, da smo se vrnili po 21 točkah zaostanka. Ni konec do konca. Skupaj zmagujemo in izgubljamo, moramo ostati skupaj."

Čeprav je tekmo začel na klopi za rezerviste je center Mavsov Dereck Lively igral odlično in tekmo zaključil z 11 točkami in 13 skoki na svojem računu. Po tekmi je glavnega krivca za nov poraz iskal v svojem moštvu. "Na koncu smo mi popustili. V nekih trenutkih smo jim dovolili, da so bili prosti pri metu za tri točke. Celotno tekmo bi morali pritiskati na njih," je bil iskren novinec pri Dallasu.