Šest točk Čančarja za visoko zmago Denverja v Atlanti

Nuggets so zabeležili najvišjo zmago v sezoni, prevlado so prevzeli v drugi četrtini, ki so jo dobili s 43:28. Za Hawks, ki so dobili pet tekem v gosteh zapored, a doživeli šesti poraz v nizu doma, je Trae Young zbral 34 točk in 10 podaj, John Collins pa 20 točk in 10 skokov.